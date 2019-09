En un encuentro que lograron disputar de igual a igual, los Celestes perdieron 2-0 como locales. Por la sexta fecha de la segunda rueda de la Zona 2 de Primera B del Torneo Metropolitano que organiza la Asociación de Hockey de Buenos Aires (AHBA), el equipo de Caballeros del Campana Boat Club cayó 2 a 0 como local ante Sociedad Alemana de Gimnasia de Lomas de Zamora (SAGLZ). Los Celestes siempre estuvieron ordenados, bien parados, y en ningún momento se vieron claramente superados por los de Burzaco, ni en lo físico ni en lo técnico. El primer cuarto terminó sin goles y con las acciones totalmente emparejadas. En el segundo período llegó el primero de los tantos de la visita, que recién pudo ampliar diferencias sobre el final del tercero. En el último cuarto, los de Campana hicieron méritos para descontar, pero no lo lograron. Más allá de eso y comparando resultados de la primera rueda con los de esta segunda se puede percibir fácilmente una gran evolución del equipo Celeste: como referencia, ante este mismo rival, el domingo 19 de mayo cayeron 10 a 0 y fueron superados línea por línea. El domingo, en cambio, el partido fue parejo y reñido, y la diferencia radicó en que S.A.G. logró plasmar en el marcador las situaciones de riesgo que generó. En esta ocasión, el once inicial del CBC fue el siguiente: Nahuel López (arquero); Milton Orellana, Diego Errecalde, Sergio González y Mariano Mercuri (defensa); Martin Eckstein, Emiliano Verchan y Tomás Arriague (volantes); Guido Viviani, Daniel Contreras e Ignacio Poggi (delanteros). Con este resultado, el elenco campanense no varió su posición en la tabla: sigue último con apenas 2 puntos, producto de dos empates en 15 partidos (solo marcó dos goles y recibió 93). En la cima de la tabla están MDQ 06, Club San Fernando "B" y S.I.T.A.S., con 38, 37 y 35 puntos respectivamente. Los demás partidos de la fecha fueron: Buenos Aires Christian School 4-7 E.F.I. Lobos, Santa Bárbara "B" 0-1 Club San Fernando "B", MDQ 7-0 Luján Rugby Club y S.I.T.A.S. 10-0 Racing Club La próxima jornada, la séptima de la segunda rueda, se disputará este domingo 22 de septiembre y tendrá los siguientes encuentros: Ducilo "B" vs. Campana Boat Club, Luján Rugby Club vs. S.I.T.A.S., Club San Fernando "B" vs. MDQ 06, E.F.I. Lobos vs. Santa Bárbara "B" y S.A.G.L.Z. vs. Buenos Aires Christian School. El pasado domingo, antes del duelo de Primera División frente a Sociedad Alemana de Lomas de Zamora, se jugaron dos partidos de categorías menores: en Sexta división, el CBC cayó 2-1 con gol de Thiago Martínez; mientras que en Intermedia perdió 3-0.

IGNACIO POGGI, DELANTERO Y CAPITÁN DE LA PRIMERA CABALLEROS DEL CBC.



Hóckey sobre Césped:

Los Varones del Campana Boat Club cayeron ante Sociedad Alemana

