Breves: Polideportivas

PUMAS CONFIRMADOS El Seleccionado Argentino de Rugby ya tiene su formación confirmada para el debut en la novena edición de la Copa del Mundo que comenzaba hoy viernes a las 7.45 (hora argentina) con el partido que el anfitrión Japón disputaba frente a Rusia por la primera fecha del Grupo A. Los Pumas, en tanto, se presentarán este sábado a las 4.15 frente a Francia en Tokio por la primera fechad el Grupo C y para este duelo, el head coach Mario Ledesma respaldó la base del equipo de Jaguares que llegó a la final del Súper Rugby y le sumó a Figallo y Sánchez. Entonces, el XV titular en el debut será: Nahuel Tetaz Chaparro, Agustín Creevy, Juan Figallo; Guido Petti, Tomás Lavanini; Pablo Matera, Marcos Kremer, Javier Ortega Desio; Tomás Cubelli, Nicolás Sánchez; Ramiro Moyano, Jerónimo de la Fuente, Matías Orlando, Matías Moroni y Emiliano Boffelli. Mientras que los suplentes serán: Julián Montoya, Mayco Vivas, Santiago Medrano, Matías Alemanno, Tomás Lezana, Felipe Ezcurra, Benjamín Urdapilleta y Santiago Carreras. Después de enfrentar a Francia en el debut, Argentina tendrá el siguiente cronograma de partidos: el sábado 28 a partir de la 1.15 se medirá contra Tonga, en Higashiosaka; el sábado 5 de octubre a las 5.00 se enfrentará a Inglaterra en Tokio; y el miércoles 9 de octubre desde la 1.45 jugará ante Estados Unidos. TC EN PARANÁ En el autódromo Ciudad de Paraná, hoy se pondrá en marcha la actividad de la 12ª fecha de la temporada del Turismo Carretera, que será además la segunda carrera de la Copa de Oro. Camino al Gran Premio "Río Uruguay Seguros" del domingo, hoy habrá dos tandas de entrenamientos: la primera desde las 12.50 y la segunda, a partir de 15.05 horas. Mañana sábado, en tanto, habrá una tercera sesión de ensayos y después se desarrollarán las dos clasificaciones de cara a las Series y la Final del domingo. El líder de la Copa de Oro es el arrecifeño Valentín Aguirre (Dodge; JP Carrera) con 54 puntos, dos más que su compañero José Manuel Urcera (el ganador de la etapa regular). Y en tercer lugar se ubica Agustín Canapino (Chevrolet), quien llega a Paraná envalentonado por su reciente victoria en Rafaela. Este fin de semana de carrera del TC tendrá un aliciente: la despedida de un histórico de la categoría como Omar "Gurí" Martínez. El entrerriano, ídolo de Ford y dos veces campeón, disputará su última carrera delante de su gente. PANTERAS: PRIMER TRIUNFO La Selección Argentina Femenina de Vóley logró su primer triunfo en la Copa del Mundo en Japón: un convincente 3-0 sobre Kenia con parciales de 25-14, 25-19 y 25-15. Así, Las Panteras cerraron su paso por Hamamatsu y recién volverán al ruedo el sábado a las 23.00 (hora argentina) frente a Corea del Sur. Anteriormente, el equipo dirigido por Hernán Ferraro había caído con Holanda (3-0), Brasil (3-0), Estados Unidos (3-1) y Serbia (3-1). Y luego de enfrentar a Corea del Sur, se medirá también con Rusia, Camerún, República Dominicana, Japón y China. ROD LAVER CUP Una nueva edición de la Rod Laver Cup se desarrollará desde este viernes y hasta el domingo en Ginebra (Suiza). Este certamen por equipos (Europa vs Resto del Mundo) es organizado por Team 8, impulsado por el suizo Roger Federer y un homenaje al legendario tenista australiano. En esta oportunidad, Europa contará con el propio Federer, con el español Rafael Nadal, el austríaco Dominic Thiem, el italiano Fabio Fognini, el alemán Alexander Zverev y el griego Stefanos Tsitsipas. En tanto, por Resto del Mundo jugarán tres estadounidenses, John Isner, Jack Sock y Taylor Fritz, dos canadienses, Milos Raonic y Denis Shapovalov, y un australiano, Nick Kyrgios.

