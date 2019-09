La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 21/sep/2019 Según la UOCRA, ya suman 4 mil los desempleados en el sector de la construcción







Es ante la falta de obras y la finalización de proyectos en ejecución como la ampliación de la refinería de Pan American Energy. Oscar Villarreal reclamó gestiones para la creación de nuevas fuentes laborales y criticó al intendente Abella. Los trabajadores del sector de la construcción continúan visibilizando la falta de empleos y las consecuencias socioeconómicas que esto genera en miles de familias de Campana y de toda la región. Este viernes por la mañana en la sede gremial de UOCRA, el secretario general Oscar Villarreal volvió a exigir la apertura de obras para "contener" lo que estima ya son 4 mil obreros de la construcción desempleados. "Hace mucho tiempo que venimos hablando de esto y a mi me cuesta entender por qué las autoridades que tienen la responsabilidad política en Campana no se fueron haciendo camino para que se pongan en marcha obras emblemáticas como la termoeléctrica", expresó el líder sindical. "Sabíamos la enorme cantidad de gente que se iba a quedar sin trabajo cuando las obras en la refinería empezaran a culminar", añadió. Precisamente, el último miércoles la UOCRA estuvo en la delegación del Ministerio de Trabajo por una audiencia con las empresas contratistas AG-Tecna y Massa, debido al despido de más de 500 operarios abocados al proyecto de ampliación de la planta de Pan American Energy que no cobraron la correspondiente liquidación de haberes. "Esta gente que vive del trabajo", recordó Villarreal ayer, para luego embestir muy duro contra el Gobierno local al considerar que no hizo lo suficiente para asegurar nuevos proyectos que absorban mano de obra. "No queríamos que este momento llegara, queríamos que los compañeros estuvieran contenidos en una nueva obra o sino al menos en un camino de esperanza", manifestó el gremialista, quien desafió a Abella que use su presencia en los medios de comunicación para "salir a decir qué gestiones hizo para traer nuevas industrias a Campana". Y fulminó: "Por la inoperancia de esta gestión, la población de desocupados se va agrandando". El líder de la UOCRA también cuestionó las respuestas que han obtenido por parte del Gobierno las sucesivas protestas que el gremio ha desplegado por el centro de la ciudad. "Parecen inteligentes y prolijos para salir por las redes a criticar si los compañeros con necesidad pisaron el pastito de la plaza, pero del tema de fondo no dicen nada", dijo. Y añadió: "Que sepan los comerciantes que si en alguna jornada les causamos alguna molestia, que si los compañeros no tienen trabajo no tienen para pagar. Que sepa el Municipio que, sin trabajo, los compañeros no tienen para pagar los servicios". "Pareciera que las autoridades políticas hablan de cualquier cosa menos fuentes de laburo, de la calidad de vida de los compañeros que tiene que ver con los ingresos y el salario", insistió. El paulatino cese de la ampliación en la refinería de Pan American Energy -el mayor proyecto de este tipo en las últimas décadas - ha profundizado la crisis en el sector de la construcción. Empresas como AG-Tecna y Masa han emprendido la retirada, dejando un tendal de obreros de la UOCRA sin perspectivas de nuevos puestos laborales ante la falta de un proyecto de similar magnitud. Para la mayoría, las paradas de reparaciones durante el verano -como la que tradicionalmente realiza TenarisSiderca- parece ser la luz al final del túnel, aunque tenue, ya que estas obras no suelen durar más de dos meses. "El trabajo es un ordenador social. Por eso vamos a seguir reclamando y lo siento si algún ciudadano de Campana se molesta: cuando tengamos que salir a patear la calle lo vamos a hacer", prometió Villarreal.

La UOCRA continúa reclamando por los desempleados del sector. SUTEBA JUSTIFICÓ EL PARO DEL JUEVES La secretaria general de Suteba Campana, Lía Fernández, explicó los motivos por los cuales la central federal docente CTERA realizó un paro en todo el país el pasado jueves. "La jornada de luto y el paro a nivel nacional (fue convocado) debido a la muerte de dos docentes originada por el conflicto en la provincia de Chubut, dado que el gobierno provincial hace más de nueve semanas que no asegura las clases y no paga los sueldos ni de los docentes ni de los estatales en general", manifestó Fernández. En efecto, dos docentes de Comodoro Rivadavia fallecieron el martes y otras dos sufrieron heridas de gravedad, tras protagonizar un vuelco sobre la ruta nacional Nº3, al sur de Trelew. Las víctimas se trasladaban hacia la ciudad de Rawson, junto a un contingente de maestros, para participar de las marchas previstas en contra del pago escalonado de haberes. Fernández también explicó que CTERA desplegó la medida de fuerza "a raíz de las agresiones que sufrieron los docentes de Chubut en un corte de ruta y en repudio a las prácticas con que nos tiene acostumbrados el gobierno nacional". "Estas agresiones y este conflicto que se va agravando es consecuencia de no haber llamado a paritaria nacional, porque obligaba al gobierno nacional a auxiliar a todas las provincias que no estuvieran en condiciones de pagar los sueldos", sostuvo la sindicalista. Por otra parte, también cuestionó la situación en la provincia de Buenos Aires, donde -afirmó- "al mes de septiembre todavía hay cientos de docentes con dificultades para cobrar o que tardan 3 o 4 meses en cobrar su primer sueldo".

