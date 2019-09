La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 21/sep/2019 Allanamiento:

Corresponde a una realizada en mayo a la Unidad FiscaI de Instrucción y Juicio 2 con asiento en Campana. Su dueño vive en Zárate. La DDI allanó el domicilio y secuestró el teléfono. Luego de las pericias correspondientes, ayer por la tarde, agentes de la DDI Zárate Campana allanaron un domicilio de Pitrau al 1300, Zárate, donde se logró encontrar el teléfono celular desde el cual se habría realizado una amenaza de bomba a la Unidad FiscaI de Instrucción y Juicio 2, de Sarmiento y 9 de Julio. En total fueron dos llamadas las realizadas el pasado 22 de mayo, a las 8:09 y 8:11, desde una línea de Personal. Automáticamente, Defensa Civil disparó el protocolo, que incluyó no sólo el desalojo preventivo del edificio de Sarmiento y 9 Julio, sino también del Supermercado que se encuentra enfrente y domicilios lindantes. "En total –recordó el Fiscal Matías Ferreirós, de la UFI 2- fueron más de tres horas perdidas. Se movilizó Defensa Civil, efectivos policiales, personal de Tránsito municipal, SAME, Prefectura Naval y el Escuadrón Antibombas de San Isidro. Más allá de las molestias ocasionadas, hay que pensar en el gasto de cada operativo sumado a las horas hombre no trabajadas… son miles y miles de pesos de los contribuyentes, tirados a la basura. La investigación continúa. De prosperar, la pena es de 2 a 6 años".

La amenaza investigada tuvo lugar el 22 de mayo. Fueron dos llamadas luego de las 8.





El teléfono incautado por la DDI tiene una línea Personal, radicada en Zárate.



