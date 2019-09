PROMOCIÓN 2X1 EN PLATEAS El Club Villa Dálmine informó ayer a través de sus redes sociales que para este encuentro frente a Deportivo Riestra habrá una promoción especial "2x1" para ingresar a platea. Así, todos aquellos (socios y no socios) que adquieran su ubicación en dicho sector de 10 a 13 horas en la Secretaría del club, se llevarán una platea extra para compartir el juego frente a Riestra.

Desde las 15.30 horas, en Mitre y Puccini, el Violeta buscará volver a la senda positiva después de la caída en Junín. El capitán Matías Ballini se recuperó de su lesión, vuelve a estar entre los concentrados y podría ser titular. Por la sexta fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional, Villa Dálmine recibirá esta tarde a Deportivo Riestra en un partido que se disputará desde las 15.30 horas en el estadio de Mitre y Puccini y que será arbitrado por Lucas Novelli. Para el Violeta será la oportunidad de recuperarse de la derrota sufrida el pasado sábado en Junín frente a Sarmiento y, además, la chance de estirar su buen arranque en Campana: hasta el momento cosechó dos victorias y un empate en sus primeras tres presentaciones como local. Con esos 7 puntos, el equipo de nuestra ciudad se ubica actualmente en el octavo puesto, a cinco de distancia del líder Quilmes (el jueves por la noche, en el inicio de la fecha, igualó sin goles frente a Gimnasia de Jujuy como visitante). Por su parte, Riestra ostenta hoy la tercera posición con 10 unidades, producto de tres triunfos (le ganó a Gimnasia de Jujuy, Santamarina y Almagro), un empate (Instituto) y una derrota (San Martín de Tucumán) en cinco presentaciones. Para este compromiso, el DT Lucas Bovaglio volvió a concentrar al capitán Matías Ballini, quien se recuperó de la lesión sufrida en el sóleo de su pierna derecha y estará a disposición después de ser reemplazado por esa molestia en el inicio del segundo tiempo frente a Gimnasia de Mendoza (luego, fue baja en Junín). Sin embargo, no está confirmado que Ballini sea parte de la formación titular, por lo que la duda en el once inicial está planteada entre el capitán y el delantero Marcos Arturia (ingresó en su lugar contra Sarmiento). Y así, también en el esquema, porque variaría de acuerdo a quién sea titular. Si el volante central juega desde el arranque, el sistema podría ser el 4-3-3 que Bovaglio utilizó siempre en Campana. En cambio, si Arturia continúa como inicial, el Violeta volvería a jugar 4-4-2 como en Junín, con Facundo Affranchino y Nicolás Del Priore en el "doble 5". Entonces, la probable formación de Villa Dálmine para esta tarde sería: Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Gastón Martínez, Nahuel Banegas; Fabricio Brener, Nicolás Del Priore, Ballini o Arturia, Facundo Affranchino, David Gallardo; y Catriel Sánchez. La lista de 18 convocados por Bovaglio se completa con Juan Ignacio Dobboletta, Juan Ignacio Alvacete, Facundo Rizzi (primera citación), Brian Orosco, Matías Ramírez y Álvaro Veliez. Por su parte, Deportivo Riestra, que es dirigido técnicamente por Guillermo Duró y viene de vencer 1-0 a Almagro, formaría hoy con Matías Vega; Emiliano Carrasco, Daniel Silvani, Eric Tovo, Jonatan Goitía; Gonzalo Bravo, Matías Zaninovic, Esteban Pipino, Mauricio Soto; Yamil Romero y Víctor Gómez.

NAHUEL BANEGAS, EL RENDIDOR LATERAL IZQUIERDO DE VILLA DÁLMINE. LESMAN OBTUVO LA LIBERTAD DE ACCIÓN En una de las resoluciones de su Boletín Nº 5699 del 19 de septiembre, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispuso la "Libertad de Contratación del jugador Germán Alejandro Lesman respecto al Club Atlético Huracán, otorgándosele 20 días hábiles para incorporarse a club de su preferencia". Esta resolución estaba esperando tanto el delantero como Villa Dálmine para poder avanzar en la oficialización del nuevo vínculo que firmarán para que el jugador sea nuevamente parte del plantel Violeta. "El Colo" ya se encuentra entrenando bajo las órdenes del DT Lucas Bovaglio desde principio de mes, pero todavía no había sido confirmada su incorporación porque no le había sido concedida la libertad de acción tras su reclamo a Huracán (club que era dueño de su pase y que mantiene una importante deuda con el atacante). Ahora, el contrato que ya habían acordado Lesman y Villa Dálmine por una temporada será presentado en AFA y una vez cumplido el trámite correspondiente, el delantero (que en el segundo semestre de la pasada temporada convirtió tres goles) podrá volver a jugar en el equipo de nuestra ciudad.

"EL COLO" SERÍA OFICIALIZADO EN LOS PRÓXIMAS DÍAS. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 32. En 31 partidos, Villa Dálmine se impuso en 18 ocasiones, Riestra ganó 3 veces y empataron 10. El conjunto Violeta marcó 78 goles, mientras que Riestra convirtió 26. COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 15 veces: Villa Dálmine ganó 11 encuentros (47 goles) y empataron los 4 restantes. Riestra nunca festejó en Campana (11 goles). COMO LOCAL RIESTRA. Jugaron 16 partidos: Riestra ganó 3 veces (15 goles), mientras que Villa Dálmine consiguió 7 triunfos en condición de visitante (31 goles). Igualaron 6 veces. APOSTILLAS: Cinco partidos sin perder acumula Villa Dálmine ante Deportivo Riestra, con 2 victorias y 3 empates. La última derrota aconteció el sábado 18 de marzo de 2000 como visitante, por la 24ª fecha de la Primera C 1999/2000: fue por 2 a 1 con goles de Manfredi y Kiñazuk (Jorge Guadagnone marcó el tanto Violeta). Como local, Villa Dálmine nunca perdió frente a este rival con 11 triunfos y 4 igualdades. MÁXIMOS GOLEADORES VILLA DÁLMINE: Adolfo Cavallaro (5), Juan Alberto Martínez (5), Gastón Soriano (4), Horacio Fretes (3), Miguel Benítez (3), Eduardo Oviedo (3), Ángel Luis Comisso (3), Daniel Alberto Ielsich (3), Miguel Ángel Castrellón (3) y Jorge Guadagnone (3). MÁXIMOS GOLEADORES DEP. RIESTRA: Fraile (3), Argentino Romagnoli (3), O. H. Blanco (2) y Hernán Kiñaszuk (2). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL La última vez que se enfrentaron en Campana fue el sábado 25 de agosto de 2001, por la 5ª fecha del Torneo Apertura de la Temporada 2001/02 de la Primera C. En dicha oportunidad, Villa Dálmine se impuso 1-0 con gol de Gastón Ricardo Soriano. La síntesis de dicho encuentro fue la siguiente: VILLA DALMINE (1): Daniel Ratica; Diego Carrizo, Hugo Gianabella, Rodolfo Carmarán y Ernesto Fabián Monzón; Gabriel Muñoz (Daniel Alberto Ielsich), Orlando Filiosi, Walter Friedrich y Miguel Ángel Castrellón (Jorge Alberto Guadagnone); Carlos Lezcano y Gastón Soriano. DT: Mario Lurje. SUPLENTES: Daniel Doello, Lucas Torres y Gerardo Riva. DEPORTIVO RIESTRA (0): Ramón Nuñez; Pablo Quiróz, Mariano Mohr, Guillermo Paganini y Carlos Chaparro; Carlos Chacón, Diego De Cádiz (Carlos Sabaliche), Alejandro Saulino (Alex Urzi) y Fredy Nell Ceriani; Ernesto Cardozo y Fernando Peralta. DT: Carlos Lutzman. SUPLENTES: Martín Manzano, Gustavo Valenzuela y Sebastián Doménech. GOL: ST 19m Soriano (VD). EXPULSADO: ST 29m Peralta (DR) por agresión. CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Alejandro Derevnín. LA FIGURA: Orlando Filiosi (el jueves anterior, el papá había fallecido de un paro cardíaco y por ello, al finalizar el encuentro, le dedicó la victoria). QUILMES EMPATÓ EN JUJUY En el inicio de la sexta fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional, Quilmes igualó 0-0 en su visita a Gimnasia de Jujuy y, de esa manera, extendió su invicto en el certamen (tres victorias y tres empates) y quedó en lo más alto de la tabla de posiciones con 12 puntos. Por su parte, el Lobo jujeño llegó a 8 unidades y comparte ahora el cuarto puesto junto a Santamarina, Tigre y Defensores de Belgrano. Esta sexta jornada de la Zona 2 tendrá hoy otros tres partidos, porque además de Villa Dálmine vs Deportivo Riestra también jugarán desde las 15.30: Almagro vs Chacarita (próximo rival del Violeta, que hoy estrena a José María Bianco como DT) y All Boys (Marcelo Pascutti será el DT interino tras la salida de la dupla Solchaga-Bartelt) vs Atlético Rafaela. La programación continuará luego con: San Martín de Tucumán vs Brown de Adrogué (domingo 16.00), Sarmiento de Junín vs Gimnasia de Mendoza (lunes 20.15), Santamarina de Tandil vs Defensores de Belgrano (lunes 20.30) e Instituto vs Tigre (martes 21.10). En tanto, la sexta fecha de la Zona 1 comenzaba anoche, al cierre de esta edición, con el duelo entre Ferro Carril Oeste y Nueva Chicago. Mientras que hoy jugarán: Temperley vs Estudiantes de Buenos Aires (13.05) y Atlanta vs Guillermo Brown de Puerto Madryn (15.30). Mañana lo harán: Deportivo Morón vs San Martín de San Juan (15.30), Estudiantes de Río Cuarto vs Mitre de Santiago del Estero (16.00) e Independiente Rivadavia vs Alvarado de Mar del Plata (20.00). Para el lunes quedó Platense vs Belgrano (21.10), mientras que Barracas Central vs Agropecuario cerrarán el miércoles 15.30.

