Fue este jueves en Cabrera al 700. Forzaron el portón con una barreta cuando los dueños no estaban en la casa. El pasado jueves en una vivienda de la calle Cabrera al 700, desconocidos forzaron el portón con una barreta improvisada (que quedó en el lugar) cuando los dueños no estaban en la casa. Como están desocupados hace varios meses, utilizaban el vehículo para hacer entregas de comida por encargo. Increíblemente el robo tuvo lugar a pocos metros de un domo del CIMOPU, instalado sobre Belgrano. Utilizaron un gancho improvisado con un hierro de construcción para forzar la reja del garaje semicubierto, y se llevaron una Honda Wave 110 negra, con vivos rojos de fábrica, y poco más de 1000 kilómetros. Todo sucedió después del mediodía.

la Honda Way era utilizada para entregar comida por encargo.



Roban moto a metros de una cámara de seguridad

