La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 21/sep/2019
Suteba justificó el paro del jueves







La secretaria general de Suteba Campana, Lía Fernández, explicó los motivos por los cuales la central federal docente CTERA realizó un paro en todo el país el pasado jueves. "La jornada de luto y el paro a nivel nacional (fue convocado) debido a la muerte de dos docentes originada por el conflicto en la provincia de Chubut, dado que el gobierno provincial hace más de nueve semanas que no asegura las clases y no paga los sueldos ni de los docentes ni de los estatales en general", manifestó Fernández. En efecto, dos docentes de Comodoro Rivadavia fallecieron el martes y otras dos sufrieron heridas de gravedad, tras protagonizar un vuelco sobre la ruta nacional Nº3, al sur de Trelew. Las víctimas se trasladaban hacia la ciudad de Rawson, junto a un contingente de maestros, para participar de las marchas previstas en contra del pago escalonado de haberes. Fernández también explicó que CTERA desplegó la medida de fuerza "a raíz de las agresiones que sufrieron los docentes de Chubut en un corte de ruta y en repudio a las prácticas con que nos tiene acostumbrados el gobierno nacional". "Estas agresiones y este conflicto que se va agravando es consecuencia de no haber llamado a paritaria nacional, porque obligaba al gobierno nacional a auxiliar a todas las provincias que no estuvieran en condiciones de pagar los sueldos", sostuvo la sindicalista. Por otra parte, también cuestionó la situación en la provincia de Buenos Aires, donde -afirmó- "al mes de septiembre todavía hay cientos de docentes con dificultades para cobrar o que tardan 3 o 4 meses en cobrar su primer sueldo".



Suteba justificó el paro del jueves

