La "fuga de capitales" superó los 5.900 millones de dólares

Edición del sábado, 21/sep/2019







Fue durante el mes de agosto y marcó un récord. En tanto, según el Banco Central las reservas acumularon una caída de US$ 13.799 millones en el mes. La fuga de capitales fue récord en agosto al ascender a U$S 5.909 millones en plena crisis cambiaria, mientras las reservas acumularon una caída de US$ 13.799 millones en el mes, según datos publicados este viernes por el Banco Central. La formación de activos externos llegó a U$S 5.909 millones, el máximo nivel desde 2003, con lo que durante el año alcanzó los U$S 19.736 millones. El informe de la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario arrojó así una cifra que duplicó al registro de julio, cuando había llegado a U$S 2.951 millones. "Agosto resultó un mes heterogéneo para los comportamientos sectoriales del mercado de cambios", analizó el Banco Central. Indicó que "hasta el viernes 9, las ventas por subastas diarias por US$ 60 millones del Tesoro Nacional fondearon las compras netas de las entidades autorizadas a operar en cambios y de sus clientes", pero subrayó que tras las PASO, la demanda neta privada "más que se duplicó". Con relación al comportamiento de los depósitos privados en moneda extranjera, el estudio indicó que el aumento inicial de unos US$ 300 millones hasta el 9 de agosto, es decir antes de las elecciones Primarias, "fue revertido por la caída de US$ 5.900 millones durante el resto del mes".



