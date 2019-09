La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 21/sep/2019 Bonadio elevó a juicio otra causa contra Cristina Kirchner







En plena campaña. el juez, que aglutina casi todas las investigaciones contra la ex presidenta, cerró la causa de los cuadernos y volvió a pedir su desafuero. El juez federal Claudio Bonadio insistió ayer con el pedido para quitarle los fueros a la actual senadora y candidata a vicepresidenta Cristina Kirchner en la elevación a juicio oral de la llamada "causa de los cuadernos". El juez considera a la ex presidenta "jefa de una asociación ilícita" que se benefició de un sistema de recaudación ilegal de sobornos por parte de empresarios. En total, Bonadio envió a 53 imputados a juicio por la trama central de cuadernos, 14 por el tramo de lavado de dinero del fallecido ex secretario Daniel Muñoz, y seis por los subsidios ferroviarios por los cuales presuntamente se pagaron sobornos. En la misma resolución, el juez sobreseyó al diputado Máximo Kirchner así como a otros dirigentes de La Cámpora. El magistrado considera probados 32 hechos de sobornos y recordó que la ex mandataria tiene prisión preventiva "fatalmente firme" por haber sido confirmada en instancias superiores. "La nombrada será elevada a juicio por hechos de corrupción cometidos mientras ocupaba el cargo máximo del Poder Ejecutivo Nacional, sus consecuencias se extienden a la sociedad en general ante el grave perjuicio millonario ocasionado", evaluó el juez. "Los delitos pudieron realizarse por la cobertura brindada por los funcionarios más altos del país, debiendo destacar que muchas de las conductas ilícitas que se encuentran probadas en esta instancia han sido reconocida por sus autores, lo cual choca con lo que establece la ley 24.759 (que suscribió Convención interamericana contra la Corrupcion)", sostuvo. En tanto, el juez recordó que la ex presidenta está procesada en la causa conocida como dolar futuro, también por defraudación contra la administración pública; por el Memorándum con Irán , por encubrimiento agravado por el hecho precedente y por su condición de funcionario públicos, estorbo de un acto funcional y abuso de autoridad; Vialidad, por los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita; Los Sauces, por asociación ilícita en calidad de jefa, lavado de dinero y admisión de dádivas; y Hotesur, por el delito de lavado de dinero.



