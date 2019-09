José Abel Perdomo

Finalmente el oficialismo no pudo continuar negando el hambre que día a día se va extendiendo a vastos sectores de nuestra sociedad. Este cambio de actitud posibilitó que la emergencia alimentaria se convierta en ley y se destinen 10 mil millones de pesos adicionales para atender lo más urgente que no puede esperar ni un minuto más por sus nefastas consecuencias. Una vez más quedó evidenciado que esto se obtuvo fundamentalmente gracias a las constantes movilizaciones populares que lo exigían y que consiguieron torcerle el brazo al gobierno que siguiendo con el "yo no fui" culpó en la sesión del Congreso a la pesada herencia. Es notorio que esta emergencia alimentaria no es más que un parche para tratar que muchísimas personas puedan comer y cuesta entender que esto pase en un país que produce alimentos para 10 veces su población y que el candidato/presidente Mauricio Macri decía hace pocos días que debíamos pasar de ser el granero del mundo para ser el supermercado del mundo. Lo cierto es que este modelo económico abolió todo tipo de controles y equiparó los precios argentinos a los de las exportaciones: es decir los dolarizó sin aplicar esta lógica a los salarios que perdieron escandalosamente frente al dólar. Esta es una de las razones por las cuales los precios de los alimentos aumentan más que el promedio que refleja los índices generales de inflación. Vale recordar que esta situación desesperante no es otra cosa que la ineludible consecuencia de esta política económica conscientemente implementada, sin importar la pericia de quienes la aplican. Como dice una conocida canción, nada de esto fue un error. En estos días conocimos que la inflación mayorista fue del 11,2% en agosto y en término interanual fue del 62,9% y del 34,4% en lo que va de 2019. Estos números que dan miedo provocarán sin duda alguna una aceleración de la inflación que empeorará la situación social de pobreza y hambre. Ante este panorama el candidato/presidente Mauricio Macri emulando al Quijote de la Mancha en su pelea contra los molinos de viento se apresta a relanzar por enésima vez su campaña electoral con su remanido slogan "sí, se puede" y que sigue demostrando su empecinamiento en continuar por este camino de indecibles sufrimientos para la enorme mayoría de la población y descomunales ganancias para algunos pocos. El gran problema es que ni siquiera los demás candidatos de Juntos para el Cambio quieren compartir su boleta y promueven el corte y temen lo que pueda suceder en las visitas a 30 ciudades que piensa realizar en los próximos días. Ya pocos dudan que en realidad la Argentina está en emergencia neoliberal. Esperemos que esta sea la última vez que los argentinos hayan votado una propuesta de estas características para no volver a condenarnos al mismo calvario. Una nota de color: Revelaciones de Juan Carlos Pallarols, el orfebre que desde hace mucho tiempo se encarga de confeccionar los bastones presidenciales, que uno de los motivos por el que el presidente Mauricio Macri no habría aceptado en 2015 el bastón porque sospechaba que tuviera "una macumba" de Cristina Kirchner. ¡Que locura! ¿No?

Opinión:

En emergencia

Por José Abel Perdomo

