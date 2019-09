Julio Carreras

El HCD aprobó una Ordenanza creando obligaciones para todos los consorcios de edificios de Propiedad Horizontal para obtener la Certificación de Edificio Seguro. Otra vez, Campana está a la vanguardia en temas de legislación de la provincia de Buenos Aires. Hay discusiones y enardecido tratamiento de los temas muchas veces. Pero esta vez privó la cordura, pues la mayoría reconoce que lo que se votó es en beneficio de todos los ciudadanos de Campana, sean o no propietarios de unidades en edificios de propiedad horizontal. Cualquiera de nosotros puede ser indirectamente afectado por las consecuencias al pasar junto a ellos o visitando alguno, siendo inocentes víctimas de una anomalía no detectada a tiempo. Esta legislación no implica ningún avance del estado sobre la propiedad, sino que es el cumplimiento de uno de los fines específicos de la democracia republicana: la delegación en el Estado, para que actúe en su carácter de fiscalizador del cumplimiento de las normas y reglas de seguridad en inmuebles colectivos, con el objeto de salvaguardar la vida y los bienes de los ciudadanos que podrían ser afectados en un accidente fortuito que se produzca por la falta de mantenimiento o deterioro circunstancial, afectando a terceros o generando daños materiales. Aunque este tema es algo propio del Estado, es sorprendente escuchar algunas palabras en contra de legisladores, con infantiles excusas, creadas sólo para impedir algo que es imprescindible se legisle: la regulación de los controles sobre seguridad activa y pasiva del cumplimiento de normas propias de la prevención de accidentes en este tipo de edificios, considerando además que la multiplicidad de hechos luctuosos producidos en los últimos años, da una visión imperiosa de legislar sobre esta materia. Siempre están los eternos disidentes y los que quieren, con razón o sin razón imponerse por los gritos, ya que no tienen argumentos válidos que avalen su posición. Pero se puede decir que esto ya es colorido folclore, propio de las reuniones del Honorable Concejo Deliberante. Lo importante fue que el jueves por la noche se pudo aprobar la Ordenanza, y otra vez, Campana está a la vanguardia en temas de legislación de la provincia de Buenos Aires (aunque no fue por unanimidad como debería haber sido). Pero es el primer paso para lograr que desde el Estado puedan empezar a fiscalizarse de los edificios de nuestra ciudad, y se pueda lograr conciencia cívica a los responsables de su construcción para que nunca más suceda un accidente por falta de prevención.



Opinión:

¿Quién controla los balcones?

Por Julio Carreras

