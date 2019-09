La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 21/sep/2019 Efemérides del día de la fecha: 21 de Septiembre











DÍA DEL ESTUDIANTE Impulsado por Salvador Debenedetti, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en el año 1902, en este día conmemora la repatriación de los restos de Domingo Faustino Sarmiento en el año 1888. Al principio se festejó en la Facultad de Filosofía y Letras homenajeando al prócer a través de la lectura de textos que resaltaban su aporte a la educación; más adelante, esta celebración se extendió a nivel nacional y trascendió el ámbito académico. Domingo Faustino Sarmiento comenzó a enseñar cuando tenía 15 años en una escuela que fundó con su tío en San Francisco del Monte. Luego del exilio en Chile por la victoria federal, fundó el Colegio de Pensionistas de Santa Rosa, una escuela secundaria para chicas, que debió dejar un año después de su fundación para volver a Chile, país en el creó y dirigió la Escuela Normal de Preceptores, la primera institución latinoamericana que formaba maestros. En el año 1862 es electo gobernador de San Juan, cargo con el dictó la Ley Orgánica de Educación Pública que establecía que la escuela primaria era obligatoria y promovía la creación de escuelas para los diferentes niveles de educación. En el año 1868 asume la presidencia del país con un discurso en el que remarca la importancia de la educación: "para que haya paz en la República Argentina, para que los montoneros no se levanten, para que no haya vagos, es necesario educar al pueblo en la verdadera democracia, enseñarles a todos lo mismo, para que todos sean iguales...para eso necesitamos que toda la república sea una escuela". Durante su mandato se fundaron 800 escuelas e incrementó el alumnado que paso de ser 30.000 a 110.000. Falleció el 11 de septiembre del año 1888 en Asunción, Paraguay.



FALLECE BERNARDO A. HOUSSAY Bernardo Alberto Houssay nació el 10 de abril del año 1887 en Buenos Aires. Caracterizado como un niño autodidacta, curioso e inteligente terminó el secundario en el Colegio Nacional de Buenos Aires a los 13 años. Al año siguiente ingresó en la Escuela de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, institución en la que se graduó de farmacéutico a los 17 años. Como su anhelo era ser médico, inmediatamente se inscribió en la Facultad de Medicina de la UBA y a los 23 años obtuvo su ansiado título con honores por su tesis: "Estudios sobre la acción de los extractos hipofisarios: ensayos sobre la fisiología del lóbulo posterior de la hipófisis". En 1917, le da un giro a su vida cuando decide dejar atrás los hospitales para dedicarse exclusivamente a la investigación y la docencia; fue profesor de fisiología en la Facultad de Veterinaria y la Facultad de Medicinas. Más adelante, fundó el Instituto de Fisiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y la Sociedad Argentina de Biología. En el año 1922 recibió el Premio Nacional de Ciencia por su trabajo "Los efectos fisiológicos de los extractos hipofisarios". Promotor incansable de la ciencia siempre resaltó la importancia de la misma para la sociedad impulsando, en el año 1933, la creación de la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias; y creando la Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME) en el año 1944 y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el año 1958: "la ciencia no es cara; cara es la ignorancia". Previamente, en el año 1947, ganó el Premio Nobel de Medicina, convirtiéndose en el primer latinoamericano que ganó este premio en Ciencias, por descubrir la importancia y el rol que cumple la glándula hipófisis en el metabolismo de los hidratos de carbono. Falleció a los 84 años, en el año 1971, en Buenos Aires. J.R.R TOLKIEN PUBLICA "EL HOBBIT" Un día como hoy en el año 1937, las librerías del Reino Unido llenaban sus estanterías con el libro "El hobbit". Corría el verano del año 1928, John Ronald Reuel Tolkien, profesor de inglés antiguo del Pembroke College, se encontraba corrigiendo exámenes cuando llegó a la prueba de un alumno que había dejado la hoja en blanco, sin siquiera pensarlo escribió una frase que se le vino a la mente: "recuerdo que cogí un examen y estuve a punto de darle un punto de más, o cinco, porque una de las páginas estaba en blanco. ¡Glorioso! ¡Nada qué leer! Y garabateé, no sé por qué: ´En un agujero en el suelo vivía un hobbit´" Sería a partir de esa ingenua frase que Tolkien comenzó a escribir una historia, en un principio, para entretener a sus hijos y que luego prestó a varias personas hasta que llegó a George Allen & Unwin, editorial que le ofertó publicarlo con la condición de que la terminara. Así, surgió "El Hobbit", libro que narra la historia de Bilbo Bolsón, un hobbit con una vida tranquila, que súbitamente es interrumpido por el mago Gandalf y 13 enanos que lo embarcan en una aventura por tierras lejanas y peligrosas para recuperar el tesoro custodiado por el dragón Smaug.

