La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 21/sep/2019 El Historial:

Villa Dálmine Vs. Riestra

Por Gustavo Belsué







ENCUENTRO Nº 32. En 31 partidos, Villa Dálmine se impuso en 18 ocasiones, Riestra ganó 3 veces y empataron 10. El conjunto Violeta marcó 78 goles, mientras que Riestra convirtió 26. COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 15 veces: Villa Dálmine ganó 11 encuentros (47 goles) y empataron los 4 restantes. Riestra nunca festejó en Campana (11 goles). COMO LOCAL RIESTRA. Jugaron 16 partidos: Riestra ganó 3 veces (15 goles), mientras que Villa Dálmine consiguió 7 triunfos en condición de visitante (31 goles). Igualaron 6 veces. APOSTILLAS: Cinco partidos sin perder acumula Villa Dálmine ante Deportivo Riestra, con 2 victorias y 3 empates. La última derrota aconteció el sábado 18 de marzo de 2000 como visitante, por la 24ª fecha de la Primera C 1999/2000: fue por 2 a 1 con goles de Manfredi y Kiñazuk (Jorge Guadagnone marcó el tanto Violeta). Como local, Villa Dálmine nunca perdió frente a este rival con 11 triunfos y 4 igualdades. MÁXIMOS GOLEADORES VILLA DÁLMINE: Adolfo Cavallaro (5), Juan Alberto Martínez (5), Gastón Soriano (4), Horacio Fretes (3), Miguel Benítez (3), Eduardo Oviedo (3), Ángel Luis Comisso (3), Daniel Alberto Ielsich (3), Miguel Ángel Castrellón (3) y Jorge Guadagnone (3). MÁXIMOS GOLEADORES DEP. RIESTRA: Fraile (3), Argentino Romagnoli (3), O. H. Blanco (2) y Hernán Kiñaszuk (2). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL La última vez que se enfrentaron en Campana fue el sábado 25 de agosto de 2001, por la 5ª fecha del Torneo Apertura de la Temporada 2001/02 de la Primera C. En dicha oportunidad, Villa Dálmine se impuso 1-0 con gol de Gastón Ricardo Soriano. La síntesis de dicho encuentro fue la siguiente: VILLA DALMINE (1): Daniel Ratica; Diego Carrizo, Hugo Gianabella, Rodolfo Carmarán y Ernesto Fabián Monzón; Gabriel Muñoz (Daniel Alberto Ielsich), Orlando Filiosi, Walter Friedrich y Miguel Ángel Castrellón (Jorge Alberto Guadagnone); Carlos Lezcano y Gastón Soriano. DT: Mario Lurje. SUPLENTES: Daniel Doello, Lucas Torres y Gerardo Riva. DEPORTIVO RIESTRA (0): Ramón Nuñez; Pablo Quiróz, Mariano Mohr, Guillermo Paganini y Carlos Chaparro; Carlos Chacón, Diego De Cádiz (Carlos Sabaliche), Alejandro Saulino (Alex Urzi) y Fredy Nell Ceriani; Ernesto Cardozo y Fernando Peralta. DT: Carlos Lutzman. SUPLENTES: Martín Manzano, Gustavo Valenzuela y Sebastián Doménech. GOL: ST 19m Soriano (VD). EXPULSADO: ST 29m Peralta (DR) por agresión. CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Alejandro Derevnín. LA FIGURA: Orlando Filiosi (el jueves anterior, el papá había fallecido de un paro cardíaco y por ello, al finalizar el encuentro, le dedicó la victoria).



