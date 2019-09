La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 21/sep/2019 Breves: Fútbol







SAN LORENZO VS BOCA En la continuidad de la 7ª fecha de la Superliga, este sábado se disputarán cuatro partidos, con uno muy destacado por sobre el resto: desde las 17.45, San Lorenzo de Almagro recibirá en el Nuevo Gasómetro a Boca Juniors en duelo de equipos que llegaron como puntero y escolta a esta. El Xeneize acumula 14 puntos, mientras que el Ciclón suma 13 unidades. Además, hoy también jugarán: Estudiantes de La Plata vs Patronato (13.15), Defensa y Justicia vs Huracán (15.30) y Atlético Tucumán vs Independiente (20.00). En tanto, mañana domingo se medirán: Newells vs Aldosivi de Mar del Plata (11.00), Godoy Cruz vs Banfield (13.15), Lanús vs Colón (15.30), Racing Club vs Arsenal (17.45) y River Plate vs Vélez Sarsfield (20.00). La fecha se cerrará el lunes con el duelo entre Talleres de Córdoba vs Gimnasia de La Plata (21.00). INICIO CON EMPATE La séptima fecha de la Superliga comenzó anoche con el empate sin goles que protagonizaron Unión de Santa Fe y Rosario Central. En tanto, al cierre de esta edición, Argentinos Juniors y Central Córdoba de Santiago del Estero se enfrentaban en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal. COLÓN, CON VENTAJA Con goles de Wilson Morelo y Luis María "Pulga" Rodríguez, Colón de Santa Fe le ganó 2-1 como local a Atletico Mineiro el partido de ida de la serie semifinal de la Copa Sudamericana. La revancha será el próximo jueves a las 21.30 horas en Brasil. SÚPER ÁRBITRO CONMEBOL confirmó que el brasileño Raphael Claus será el encargado de dirigir la semifinal de ida de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors el 1º de octubre en el Monumental. En tanto, el colombiano Nicolás Gallo estará al frente del VAR. PRIMERA B METRO Con tres partidos, este sábado comenzará la séptima fecha del Torneo Apertura: San Telmo vs Sacachispas, Flandria vs Almirante Brown y Los Andes vs Fénix. El líder de las posiciones es Tristán Suárez (14 puntos), mientras que Los Andes (13) se ubica en el segundo lugar. REAL PILAR, LÍDER Ayer se puso en marcha la novena fecha del Torneo Apertura de la Primera D y, en ese marco, Real Pilar no sólo venció 3-0 como visitante a El Porvenir, sino que además saltó a lo más alto de la tabla de posiciones con 17 puntos. En el otro partido disputado ayer, Excursionistas le ganó 2-0 a L.N. Alem en General Rodríguez. La 9ª jornada continuará hoy con dos encuentros: Cañuelas (2º con 16 puntos) vs Deportivo Español y Midland vs Deportivo Merlo. ERA PROFESIONAL Anoche comenzó el campeonato de Primera A del Torneo Femenino que organiza AFA y así se puso en marcha la era profesional. En el partido inaugural, Rosario Central goleó 5-1 a Villa San Carlos con tantos de Selena Chamorra, Erica Lonigro (2) y Brisa Cortes (2). Agustina Aguilera marcó el 1-1 transitorio para el conjunto de Berisso.

Breves: Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: