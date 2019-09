Cinco serán las embarcaciones que el instructor Gustavo Hereñú presentará en la regata organizada por la Comisión de la Regata Internacional del Tigre, que incluirán tanto al campeón panamericano Joel Romero como al medallista olímpico Felipe Modarelli, que regresa a la actividad tras casi un año. Será la séptima fecha del campeonato anual y la última antes del Campeonato Argentino. Hoy se correrá la séptima regata oficial del año de la Asociación Argentina de Remeros Aficionados (AARA), la última previa a la edición 2019 del Campeonato Argentino de Remo que se realizará del 8 al 10 de noviembre en Ensenada. La competencia se desarrollará, increíblemente, en la Pista Nacional de Remo y Canotaje de Tigre (que estuvo un tiempo clausurada), famosa por su intolerable contaminación ambiental y que ayer viernes prácticamente no tuvo agua. En esta oportunidad, el instructor Gustavo Hereñú presentará por el Campana Boat Club cinco tripulaciones. Y solo una de ellas, el doble par junior de Tobías Viera Veneziani y Felipe Modarelli, deberá afrontar eliminatorias, que se realizarán todas a través de la modalidad time-trial (botes que largan de a uno, todos por el mismo carril, y cuya clasificación se define por tiempos). Esa eliminatoria se disputará hoy antes del desarrollo de las finales. Para Felipe Modarelli, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud "Buenos Aires 2018", será su retorno a la competencia oficial tras casi un año de ausencias. Además, el CBC volverá a contar con la presencia del campeón panamericano Joel Romero, que correrá dos pruebas, ambas en doble par de remos cortos: junto a Gregorio Zanini en la categoría Sub 23, y con Josué Viera Veneziani en la Senior "A". El detalle de las tripulaciones del Campana Boat Club es el siguiente: -Doble Par Junior Masculino (JM2x): Tobías Viera Veneziani [stroke] (15 años) y Felipe Modarelli [bow] (18). La partida será a las 10:15 y competirán inicialmente contra otros siete botes, en eliminación modalidad time-trial. -Single Master masculino (MasM1x): Marcelo Fernando Kury (49). En la Final tendrá los siguientes rivales: Ignacio Colonna (Buenos Aires Rowing Club), Miguel Ocampo (Club Suizo de Buenos Aires), Juan Manuel López (Club de Remo Teutonia) [+8 segs. handicap] y Lucas Rojas (Club Náutico El Timón) [+9 segs. handicap] -Doble Par Sub 23 masculino (BM2x): Joel Alejandro Romero (21) [stroke] y Gregorio Zanini [bow] (19). Sus rivales serán: Caetano Merlo y Pablo Telch (Paraná Rowing Club) y Agustín Scenna y Mateo Mantovano (Club de Actividades Acuáticas Atlántis). -Doble Par Senior masculino (M2x): Joel Alejandro Romero (21) [stroke] y Josué Viera Veneziani [bow] (35). Sus rivales serán: Rodrigo Sánchez y Claudio Salinas (Club de Regatas La Plata), Diego Siman y Rodrigo Gandola (Rowing Club Argentino), Alan Weil y Pablo Orsaria (Tigre Boat Club), y Facundo Forneris y Federico Casado (Club de Regatas La Marina). -Single Menor Femenino (MenW1x): Juana Modarelli (16). Sus rivales serán: Rocío Rojas (Tigre Boat Club), Julieta González Ricciutti (Club Náutico Zárate) y Lola Maia (Club Náutico Hacoaj) La regata será organizada y fiscalizada por la Comisión de la Regata Internacional del Tigre (C.R.I.T).



