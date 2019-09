Las Celestes, líderes de la Zona E7, enfrentan como visitantes a sus escoltas, en la primera de las últimas cinco fechas del campeonato. Juegan desde las 16.00 en Manuel Gonnet. La Primera Damas de Hóckey sobre Césped del Campana Boat Club jugará hoy el que probablemente sea su partido más importante del año: será como visitante contra Santa Bárbara "E" desde las 16.00 en el predio que esta institución posee en Manuel Gonnet. Es que a cinco fechas del final del campeonato de la Zona 7 de la Primera E del Torneo Metropolitano que organiza la Asociación de Hockey de Buenos Aires (AHBA), las Celestes son líderes con 41 puntos, mientras que Santa Bárbara "E" es su más inmediato perseguidor con 38 unidades. Más atrás se ubican Luján Rugby Club "B" y Huracán, con 37 y 36 respectivamente. Así, si el Boat Club gana esta tarde, sacará como mínimo cuatro puntos de ventaja de acuerdo al resultado que consiga Luján Rugby Club "B" en su duelo contra Quilmes "E". Si las lujaneras no ganan, la ventaja será aún mayor, cuando quedarán por disputar apenas 12 puntos. En cambio, si Santa Bárbara se impone hoy, se quedará con la punta del campeonato por diferencia de gol y el final del torneo estará más abierto que nunca, convirtiendo cada uno de los cuatro partidos que le quedan a cada club en una verdadera final. A este compromiso, las dirigidas por Gabriel Sáenz llegan en una racha invicta de nueve partidos en los que lograron ocho triunfos y un empate. Por su parte, Santa Bárbara "E" también atraviesa un gran momento: ganó siete de sus últimos ocho juegos. Además, llega con el antecedente positivo de la primera rueda, cuando se impuso 3-2 en Campana el pasado 20 de junio. Esta séptima fecha de la segunda rueda (18ª del campeonato) ya tiene un final: Belgrano Day School le ganó 2-0 a Club Manuel Belgrano en un partido que adelantaron el sábado 7 de septiembre. Los demás encuentros de la jornada de hoy serán: Los Pinos vs. Comunicaciones, Hurling "C" vs. Huracán y Vicentinos "B" vs. C.A.S.A. de Padua.

EL PASADO 20 DE JUNIO, CBC Y SANTA BÁRBARA SE ENFRENTARON EN CAMPANA, EN UN PARTIDO QUE TERMINÓ 3-2 PARA LAS DE MANUEL GONNET



Hóckey sobre Césped:

La Primera Damas del Boat Club afronta un duelo clave ante Santa Bárbara "E"

