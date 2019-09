El Tricolor enfrentará a un duro rival con la necesidad de recuperarse de las últimas dos derrotas para tratar de salir de la zona de descenso. Juega desde las 15.30 en Chiclana y Luis Costa.

Ciudad de Campana ya tiene frente a sí la recta final del campeonato de Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA): le quedan cinco fechas por delante para tratar de conseguir los resultados necesarios para evitar el regreso directo a la Tercera División. Y el primero de esos cinco desafíos lo disputará esta tarde, como local, frente a Del Sur Rugby por la 22ª fecha.

El encuentro se jugará desde las 15.30 horas en la cancha de Chiclana y Luis Costa y será de vital importancia para el Tricolor, que sufrió dos derrotas en sus dos últimas presentaciones (ante Los Cedros y Atlético Chascomús, ambas como visitantes). Así, con 28 puntos, el CCC se encuentra en la 13ª y anteúltima posición, a un punto de distancia de Varela Jr, que se ubica 12º.

Por su parte, Del Sur está en la pelea por el cuarto puesto (está 6º con 57 unidades) y llegará a nuestra ciudad después de la dura caída que sufrió en la fecha pasada, cuando perdió 47-0 frente a Los Cedros como local.

Los demás partidos de esta 22ª fecha de la Segunda División de la URBA serán: Varela Jr vs Atlético Chascomús, Club Argentino vs Virreyes, La Salle vs Gimnasia de Ituzaingó, San Miguel vs Mercedes, Tiro Federal (SP) vs El Retiro y Los Cedros vs Las Cañas.