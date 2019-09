La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 21/sep/2019 Breves: Polideportivas







TC: DE BENEDICTIS Ayer comenzó la actividad oficial de la 12ª fecha del Turismo Carretera, segunda de la Copa de Oro. Y el autódromo Ciudad de Paraná vio a Juan Bautista De Benedictis (Ford) dominar los primeros dos entrenamientos. En la tanda inicial marcó 1m26s515 y superó por ocho milésimas a Agustín Canapino (Chevrolet) y por 35 a Mariano Werner (Ford). Y en el segundo entrenamiento, el piloto de Necochea hizo un tiempo de 1m26s145, superando por 65 milésimas a Matías Rossi (Ford) y por 27 centésimas a Valentín Aguirre (Dodge), líder de la Copa de Oro. Por su parte, Omar "Gurí" Martínez (Ford), quien se despide del Turismo Carretera este fin de semana fue 11º en el primer entrenamiento y 9º en el segundo. Este sábado habrá una tercera sesión de ensayos (a las 11.40) y después, por la tarde, se desarrollarán las dos tandas clasificatorias de cara a las series y la Final de mañana domingo. EMPEZÓ EL MUNDIAL Ayer comenzó la novena edición de la Copa del Mundo de Rugby, que en este 2019 se disputa en Japón. Y el partido inaugural, después de una gran ceremonia de apertura, terminó con triunfo del anfitrión: por la primera fecha del Grupo A, el seleccionado japonés superó 30-10 a Rusia. En tanto, en la madrugada de este sábado debutaba la Selección Argentina, que enfrentaba desde las 4.15 a Francia por la primera fecha del Grupo C. Antes, a la 1.15 jugaba Australia vs Fiji por el Grupo D. Mientras que la acción del Grupo B se ponía en marcha a las 8.15 de hoy con un choque de dos potencias candidatas al título: Nueva Zelanda vs Sudáfrica. La madrugada del domingo, por su parte, ofrece los siguientes enfrentamientos: por el Grupo A, Irlanda vs Escocia (4.45); por el Grupo B, Italia vs Namibia (2.15); y por el Grupo C, Inglaterra vs Tonga (7.45) TREPO AL 4º PUESTO Luego de obtener la medalla de plata en el Mundial de China, Argentina ganó una posición en el ranking FIBA y se ubica actualmente en el cuarto puesto. El listado sigue siendo liderado por Estados Unidos (7º en la Copa del Mundo), aunque España (campeón) recortó diferencias como escolta y quedó a 55 puntos de distancia. El podio lo completa Australia, mientras que por debajo de Argentina quedaron Selecciones del calibre y la jerarquía de Francia, Serbia, Grecia y Lituania, entre otras potencias europeas. CICLÓN ELIMINADO En su debut en el NBA G League International Challenge que se disputa en Montevideo, San Lorenzo de Almagro perdió el jueves por 80-72 frente al Bayern Munich de Alemania. En tanto, ayer, cayó 71-67 ante Flamengo de Brasil y, de esa manera, quedó tercero en el Grupo A y, por ende, eliminado del certamen. EUROPA AL FRENTE Ayer se celebró la primera jornada de la Rod Laver Cup, la competencia tenística que enfrente a Europa vs Resto del Mundo en Ginebra (Suiza). Y el primer día resultó favorable para los europeos, que se quedaron con tres victorias en cuatro partidos. Todo comenzó con triunfo del austríaco Dominic Thiem sobre el canadiense Denis Shapovalov (6-4, 5-7 y 13-11), pero, luego, el estadounidense Jack Sock igualó las acciones con su victoria 6-1 y 7-6 ante el italiano Fabio Fognini. Sin embargo, el tercer single quedó para el griego Stefanos Tsitsipas (6-2, 1-6 y 10-7 sobre el estadounidense Taylor Fritz), mientras que en el doble, el suizo Roger Federer y el alemán Alexander Zverev vencieron 6-3 y 7-5 a Sock-Shapovalov.



