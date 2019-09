La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 21/sep/2019 Automovilismo:

Los autos cuentan con monocascos totalmente construidos en fibra de carbono bajo normas de seguridad FIA y están equipados con motores de 2L aspirados con kits de competición Sodemo. Ante una importante concurrencia de medios especializados, pilotos y empresarios, fue presentada oficialmente la FIA F4 Argentina, la primera categoría en la historia del automovilismo nacional que cuenta con un reglamento internacional FIA. La presentación estuvo a cargo del empresario y piloto Pablo Collazo junto al reconocido constructor de autos de competición Héctor "Tito" Perez, quienes explicaron los alcances del proyecto que tiene como uno de sus objetivos principales la formación de jóvenes pilotos que deseen llegar a categorías internacionales. El momento principal del lanzamiento fue cuando quedaron en exhibición dos chasis de competición Mygale, de origen francés, con los cuales competirá la categoría. Los autos cuentan con monocascos totalmente construidos en fibra de carbono bajo normas de seguridad FIA y están equipados con motores de 2L aspirados con kits de competición Sodemo. Héctor "Tito" Pérez reconoció que el proyecto nació en los Estados Unidos mientras estuvo trabajando con el piloto Baltazar Leguizamón en la FIA F4 de aquel país. "Ahí me di cuenta que en Argentina nos habíamos quedado lejos en lo que se refiere a la formación de pilotos de fórmula y a partir de ese momento comenzamos a explorar a fondo todas las opciones posibles. Yo también construyo autos de competición, pero para llegar a pasar más de veinte exámenes de normas FIA de seguridad, que algunos incluyen altos impactos para comprobar su dureza, habría que poner una fábrica en Europa. Finalmente elegimos los Mygale porque tienen excelentes prestaciones y son los más usados entre otras F4 a nivel mundial por su calidad". Por su parte Pablo Collazo reconoció: "El proyecto nació hace mucho tiempo, aunque las condiciones actuales de la economía del país no son las ideales, eso me da más fuerza para luchar y salir adelante. Creo en el futuro y hemos puesto todo el esfuerzo en un proyecto a muy largo plazo, en el que los jóvenes pilotos no solamente puedan conducir un auto de primer nivel mundial, sino que también se eduquen en todo lo que sea puesta a punto y algo fundamental, como lo es el idioma inglés para manejarse en el exterior". "Tito" Pérez, a su vez, sostuvo: "La mayoría de los chicos que fueron a correr afuera en los últimos años tuvieron que aprender inglés técnico y conceptos de puesta a punto de autos de fórmula sobre la marcha. En la FIA F4 Argentina recibirán todo ese conocimiento y además también tenemos pensado formar ingenieros de pista con un nivel similar. No solamente estamos pensando en una escuela de pilotos sino en un centro de capacitación integral para mecánicos e ingenieros de pista, como funciona en Francia, por ejemplo". Está previsto que autos de la FIA F4 Argentina hagan un ensayo de neumáticos entre el 27 y 28 de septiembre en Concepción del Uruguay, para luego efectuar la primera fecha de su campeonato el 18 y 19 de octubre en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. La segunda fecha será el 23 de noviembre en el mismo escenario.

