A Villa Dálmine le florecieron los goles y liquidó a Deportivo Riestra







En el Día de la Primavera, el Violeta se impuso 3-0 como local. Catriel Sánchez abrió la cuenta de penal y Fabricio Brener la cerró con un doblete. De esta manera llegó a los 10 puntos y sigue peleando en la parte alta de la tabla de la Zona 2. La mala: en el final fue expulsado Ojeda. En Mitre y Puccini, en el Día de la Primavera florecieron los goles. Y el festejo llegó con cuarteto y fernet: los cordobeses Catriel Sánchez y Fabricio Brener fueron los responsables de esas conquistas que le dieron a Villa Dálmine un claro triunfo 3-0 sobre Deportivo Riestra en el marco de la sexta fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional. Y para explicar la victoria hay que comenzar por el primer tanto, porque fue la llave que le permitió destrabar el juego al Violeta para luego encontrar los argumentos para justificar su tercer éxito en el campeonato y el tercero en Campana, donde el equipo de Lucas Bovaglio ya se siente cómodo y a gusto. De hecho, como local ha conseguido los 10 puntos que ostenta esta temporada y que actualmente le permiten ubicarse en la tercera posición de la Zona 2, a dos unidades del líder Quilmes. Un sustento muy importante para este joven plantel que sigue afianzándose fecha a fecha y que ya tiene claro que su próximo objetivo es poder sumar como visitante para consolidarse en el lote de equipos que pelea en la parte alta de la tabla. Ayer, frente a Riestra, a Villa Dálmine volvió a costarle mucho la primera parte del encuentro: entre las imprecisiones propias y el planteo del rival se fue enredando en su propuesta. Y la salida a ese laberinto fue una acción aislada que derivó en el tercer penal consecutivo que le cobran al Violeta en Campana y que lo puso a Catriel Sánchez nuevamente de cara al gol. Con la ventaja a su favor, el Violeta se soltó, ganó confianza y tuvo un gran pasaje que le permitió ampliar la ventaja en un centro de Banegas y un anticipo de Brener. Con el 2-0 a su favor, los de Bovaglio no cambiaron su idea, presionaron alto y liquidaron el pleito con un gran tiro libre de Brener para transitar los minutos finales con tranquilidad. Sin embargo, cuando el partido se moría, Ojeda vio la roja al tapar un remate con sus manos afuera del área. Fue la mancha que le quedó a este triunfo de un Villa Dálmine que sumó otro resultado positivo en Campana, pero que ya no se conforma con ello: ahora va por Chacarita y sus primeros puntos en condición de visitante. EL PARTIDO Villa Dálmine salió al campo de juego con los mismos once titulares que en Junín y la misma disposición táctica: un 4-4-2 con Affranchino y Del Priore en el "doble 5", con Brener y Gallardo a sus costados y con Arturia y Sánchez como dupla de ataque. Del otro lado, la disposición táctica de Riestra era la misma: un 4-4-2 que en el arranque del juego lució bien trabajado, sobre todo para jugar desde la pelota recuperada o la segunda pelota. Así, entre imprecisiones propias y virtudes ajenas, al Violeta se le complicó manejar el balón y hacerlo circular en busca de espacios para atacar. Encima, como los rivales ya llegan advertidos a Campana de la velocidad de Gallardo y Brener, su presencia contra las bandas ha perdido sorpresa y, sobre todo, efectividad a la hora de intentar profundizar los avances. Por eso, los de Bovaglio se repitieron en envíos largos para Sánchez y Arturia, más allá de la apuesta de siempre de salir por abajo con sus marcadores centrales. En ese contexto, Riestra, que volcaba mucho el juego sobre su derecha y que buscaba insistentemente los pases filtrados entre la zaga central local, tuvo la oportunidad más clara del primer tramo del juego: a los 21, Víctor Gómez (ex Violeta), que había intercambiado roles con Bravo, desbordó por derecha y le sirvió el gol justamente a Bravo, quien mordió su definición, provocando que la pelota saliera mansa, pegadita al palo derecho de un Ojeda que solo pudo mirar. En tanto, los avances de Villa Dálmine terminaron reducidos a centros y cada uno de esos envíos al área chocó con una férrea defensa, que se mostraba bien parada. Hasta el minuto 33, cuando un lateral de Sansotre fue dirigido a Sánchez, quien dentro del área intentó girar y recibió un patadón infantil de Tovo. Novelli no dudó y marcó el penal (el tercero consecutivo en Campana). Ante la ausencia de Ballini, el propio Sánchez se hizo cargo de la ejecución y marcó el 1-0 para cambiarle por completo la cara al juego. Es que el equipo de nuestra ciudad ganó confianza y en la siguiente jugada, Sánchez se escapó de su marca y asistió a Gallardo, quien fue tapado por Tovo cuando se aprestaba a rematar dentro del área. Y en la siguiente acción, Sánchez pivoteó y recibió una fuerte falta de Silvani, pero Novelli aplicó la ley de ventaja y el balón le llegó a Banegas, quien lanzó un muy buen centro que fue anticipado por Brener en el primer palo para el 2-0. Esa ráfaga le dio al Violeta mucha comodidad en el marcador, aunque no pudo trasladarla al campo de juego, porque en los minutos finales fue presionado por Riestra contra su arco (la visita aprovechó una sucesión de faltas pitadas por Novelli). Incluso, sufrió a los 41 con un tiro libre de Bravo que Ojeda desvió al córner con una buena reacción contra su palo izquierdo; y también sobre los 47, en una salida fallida de Ojeda que no terminó en gol de milagro tras un rebote en el palo y, posteriormente, en Martínez. En el complemento, Riestra trató de plantarse varios metros más adelante y tomar mayores riesgos, una situación que abrió el juego, porque los de Bovaglio no especularon y se mantuvieron en su idea inicial de presionar y ser un equipo intenso. Así, siempre estuvo latente la sensación de que algo podía pasar en cualquier momento. Como esa seguidilla ocurrida a los 15 minutos: Riestra tuvo un tiro libre muy peligroso que al Violeta le costó despejar, pero cuando lo hizo, contó con un contragolpe muy favorable que no terminó en gol porque Brener le entregó la pelota a las manos al arquero Vega cuando intentó superarlo de emboquillada tras la asistencia de Gallardo. Es que la apuesta del campanense fue "cerrar" el partido con un tercer gol. Y eso llegó a los 25 minutos: Brener recibió una fuerte falta casi sobre el vértice del área y desde allí mismo le dio al arco a balón detenido: la violenta ejecución superó la barrera y sorprendió al arquero Vega, que no pudo resolver en el primer palo y la tuvo que ir a buscar al fondo de la red. De allí en adelante ya no hubo más dudas: si bien se siguió jugando con mucha intensidad de ambos lados, el pleito ya estaba sentenciado. Por eso resultó infantil lo ocurrido a los 45 minutos, cuando Ojeda debió salir lejos para cortar una llegada franca del ingresado Velazco y tras el rebote, en la continuidad de la jugada, tapó el remate posterior de Torres afuera del área con las manos. Novelli marcó la infracción a instancias de su asistente y le mostró una roja polémica al arquero Violeta, dado que Banegas y Ballini cubrían el arco sobre la línea. Así, Ojeda debió irse a las duchas y bajo los tres palos quedó Catriel Sánchez, quien no la tocó en su rol de arquero, dado que el tiro libre salió muy desviado y el encuentro terminó instantes después. Así se consumó la tercera victoria de Villa Dálmine en el campeonato y la tercera como local, demostrando que está afianzado en Campana. Ahora, buscará sumar como visitante frente a un necesitado Chacarita, en una cancha que siempre le ha costado mucho al equipo de nuestra ciudad. SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DÁLMINE (3): Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Gastón Martínez, Nahuel Banegas; Nicolás Del Priore, Matías Ballini, Facundo Affranchino; Fabricio Brener, Catriel Sánchez y David Gallardo. DT: Lucas Bovaglio. SUPLENTES: Juan Ignacio Dobboletta, Juan Ignacio Alvacete, Facundo Rizzi, Brian Orosco, Álvaro Véliez, Matías Ramírez y Marcos Arturia. DEPORTIVO RIESTRA (0): Matías Vega; Emiliano Carrasco, Daniel Silvani, Eric Tovo, Jonatan Goitia; Gonzalo Bravo, Sebastián López, Mauricio Soto, Esteban Pipino; Víctor Gómez y Yamil Romero. DT: Guillermo Duro. SUPLENTES: Fernando Lugo, Gastón Montero, Matías Zaninovic, Brian Sánchez, Juan Manuel Torres, Oscar Velasco y Maximiliano Brito. GOLES: PT 35m Catriel Sánchez, de penal (VD) y 37m Fabricio Brener (VD). ST 25m Fabricio Brener, de tiro libre (VD). CAMBIOS: PT 39m Sánchez x Romero (DR). ST Torres x Pipino (DR), 27m Ballini x Arturia (VD), 32m Velazco x Bravo (DR), 35m Orosco x Affranchino (VD) y 41m Veliez x Brener (VD). AMONESTADOS: Affranchino y Arturia (VD); Goitía (DR). EXPULSADO: ST 45m Juan Marcelo Ojeda (VD). CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Lucas Novelli.

EL FESTEJO DE SÁNCHEZ CON ARTURIA Y BRENER TRAS CONVERTIR EL 1-0 DE PENAL.





ARTURIA VOLVIÓ A SER TITULAR: NO TUVO SITUACIONES DE GOL, PERO APORTÓ LUCHA Y DESPLIEGUE.





FACUNDO AFFRANCHINO VOLVIÓ A CONFORMAR EL DOBLE 5 JUNTO A DEL PRIORE.





EL ANTICIPIO DE BRENER PARA ANOTAR EL 2-0 DOS MINUTOS DESPUÉS DEL PENAL DE SÁNCHEZ QUE ABRIÓ EL MARCADOR. "Venimos haciendo las cosas bien" Fabricio Brener marcó sus primeros goles en Villa Dálmine y destacó la evolución del equipo. Diez partidos debió esperar Fabricio Brener para gritar su primer gol en Villa Dálmine. Y la mufa se la sacó por duplicado, marcando de cabeza en el primer tiempo y con un gran tiro libre en el segundo. "Me salió un partido soñado: tuve la suerte de marcar dos goles y que ganemos el partido. Así que estoy muy contento", reconoció tras el partido. "En el primero le levanté la mano a Nahuel (Banegas), marcándole el pique y él mandó un gran centro. Pude anticipar al defensor y por suerte entró en el primer palo. Y en el segundo, ví un hueco en la barrera y le metí empeine al primer palo", detalló sobre sus conquistas. La llegada de Lucas Bovaglio ha sido clave para Brener, quien no pudo alcanzar un buen rendimiento en el primer semestre del año, bajo la conducción de Walter Otta. Y el cordobés remarcó la tarea de su actual DT: "Estoy muy conforme con lo que viene mostrando el equipo, me gusta cómo jugamos. Me gusta la propuesta del técnico". Igualmente, reconoció algunos retos que recibe de parte del entrenador: "Me pide que juegue simple". En el análisis del partido ante Deportivo Riestra, el atacante aseguró que la victoria fue justa: "En el primer tiempo, hasta el gol de Catriel (Sánchez), nos costó. Pero una vez que agarramos confianza, empezamos a jugar como nosotros sabemos y fuimos superiores". Posteriormente, Brener reconoció que el equipo tiene "una espina" por no haber podido obtener resultados positivos como visitante: "Nos falta eso, pero venimos haciendo las cosas bien y creo que vamos por el buen camino", señaló de cara al compromiso del próximo sábado frente a Chacarita en San Martín.

BRENER NO ARRANCÓ CLARO, PERO TUVO UN GRAN MOVIMIENTO PARA EL 2-0 Y DESPUÉS LIQUIDÓ EL PLEITO CON UN GOLAZO. ESTUDIANTES (BA) SIGUE PERFECTO La gran sorpresa de esta temporada de la Primera Nacional es Estudiantes de Buenos Aires: luego de su ascenso, el Pincha de Caseros inició el campeonato con seis victorias en seis presentaciones y es el líder indiscutido de la Zona 1. Ayer superó 2-1 como visitante a Temperley, cuyo DT Cristian Aldirico quedó en la cuerda floja, al igual que Gastón Esmerado, entrenador de Nueva Chicago, después de la caída del Torito en su visita a Ferro Carril Oeste (el elenco de Mataderos suma 4 puntos, mientras que el Gasolero acumula 5). El escolta de Estudiantes (BA) en la Zona 1 es Atlanta, que venció 2-1 a Guillermo Brown de Puerto Madryn y llegó a 13 unidades, por lo que quedó a cinco del Pincha. En tanto, en la Zona 2, además del triunfo de Villa Dálmine, ayer llegó la primera victoria de All Boys en la temporada: con el interino Marcelo Pascutti, los de Floresta le ganaron 2-1 al Atlético Rafaela de Walter Nicolás Otta. Mientras que Almagro y Chacarita (con el debut de José María Bianco como DT) igualaron sin goles y siguen sin poder ganar en la temporada (tres empates cada uno). #VillaDálmine Le ganó 3-0 a Deportivo Riestra y estiró su gran arranque como local. Catriel Sánchez abrió la cuenta de penal y Fabricio Brener la cerró con un doblete. En la próxima fecha, el Violeta visita a Chacarita. pic.twitter.com/q3upoxLc28 — Pablo Scoccia (@chuecosco) September 21, 2019

