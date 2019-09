El Auriazul intentará repetir la buena producción lograda en la victoria 3-1 sobre Juventud Unida. Tendrá un cambio en su formación: Gómez ingresa por el lesionado Fassone. El partido se juega desde las 11.00 en cancha de Ituzaingó.

Por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Primera D, Puerto Nuevo enfrentará hoy como visitante a Centro Español en un partido que se disputará desde las 11.00 de la mañana en cancha de Ituzaingó con arbitraje de Marcos Recalde.

Para el Auriazul será la oportunidad de darle continuidad a la buena producción que mostró en la fecha pasada frente a Juventud Unida, al que superó 3-1 con claridad y buenos pasajes de juego. A su vez, irá por sus primeros puntos como visitante después de la derrota 2-0 sufrida en el debut ante Deportivo Paraguayo en cancha de Liniers.

Y en la idea de repetir la propuesta mostrada ante el Lobo Rojo, el escenario en el que Centro Español se presentará como local hoy asoma como apropiado, por el buen estado del campo de juego del estadio Carlos Sacaan de Ituzaingó. Por ello, el DT Carlos Pereyra le dará continuidad a los titulares que plantó la fecha pasada, aunque deberá realizar un cambio obligado: Nazareno Gómez ingresará por el lesionado Brian Fassone como máxima referencia ofensiva del sistema 4-1-4-1 que viene utilizando el equipo de nuestra ciudad.

Así, el Portuario formará hoy con Ignacio Díaz Peyrous; Nicolás Rodríguez, Lautaro Cuenos, Lautaro Velasco, Nahuel Gerez; Santiago Palacio; Emanuel Russo, Nicolás Colombano, Agustín Campana, Mariano Filiosi; y Nazareno Gómez.

En la previa a este encuentro, "Jetín" Pereyra analizó al rival que su equipo enfrentará hoy: "Centro Español es un equipo trabajado que juega muy bien al fútbol. Será un partido dificilísimo. Tienen un sistema táctico muy parecido al nuestro y también arriesgan para tratar de salir jugando. Tienen mucha movilidad en el mediocampo y tienen actitud y sacrificio cuando deben recuperar el balón. Salen a presionar arriba, sobre todo si juegan como local. Tendremos que estar muy atentos, porque va a ser un partido muy, muy difícil".

Hasta el momento, el Gallego ha sumado un solo punto en este Torneo Apertura: perdió en el debut 1-0 como local frente a Atlas y luego igualó 1-1 con Yupanqui como visitante. Y para recibir a Puerto Nuevo, la dupla técnica conformada por Matías Modolo y Sergio Orsini repetiría la misma alineación de la presentación ante el Trapero. Es decir: Javier Balbuena; Facundo Ponce, Walter Aguayo, Leonardo Espinoza, Rafael Neris Martínez; Alan Gramajo, Emanuel Castañeda, Iván Princic, Mauro Olivetti; Leandro Fleita y Gonzalo Biedma.

GOLEÓ LINIERS

En el inicio de la tercera fecha, Liniers goleó ayer 4-1 a Atlético Lugano y extendió su arranque perfecto en este Torneo Apertura: tres victorias en tres presentaciones. Así, con 9 puntos, es el único líder del campeonato.

Además, también ayer, Juventud Unida se recuperó de su derrota en Campana al vencer 1-0 como local a Deportivo Paraguayo. De esa manera, el Lobo Rojo suma ahora 6 puntos y comparte la segunda posición con Atlas y Sportivo Barracas.

Hoy, en el mismo horario que Centro Español vs Puerto Nuevo, también jugarán: Muñiz vs Central Ballester y Defensores de Cambaceres vs Yupanqui. La jornada continuará mañana con Claypole vs Atlas y se cerrará el martes con Sportivo Barracas vs Argentino de Rosario.



EL PORTUARIO BUSCARÁ HOY SU SEGUNDO TRIUNFO DE LA TEMPORADA

EL HISTORIAL

Por Gustavo Belsué

ENCUENTRO Nº 71. En 70 partidos, Puerto Nuevo consiguió 30 victorias, Centro Español se impuso 25 veces y empataron en 15 ocasiones. Puerto Nuevo señaló 108 goles, mientras que Centro Español convirtió 87.

COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 35 juegos, Puerto obtuvo 13 victorias (51 goles) y Centro Español logró 15 triunfos (45 goles). Igualaron 7 encuentros

COMO LOCAL CENTRO ESPAÑOL. En 35 encuentros, Puerto ganó en 17 oportunidades (57 goles) y Centro Español consiguió 10 triunfos (42 goles). Empataron 8 veces.

EL ULTIMO ENCUENTRO. El pasado 18 de mayo, Centro Español le ganó 1-0 a Puerto Nuevo en el estadio Carlos Vallejos en un partido correspondiente a la primera fase del Reducido de la Primera D 2018/19 con gol de Diego Martínez Grance.

APOSTILLAS: Con la derrota en el último Reducido, Puerto Nuevo cortó una racha de dos victorias consecutivas sobre Centro Español. En condición de visitante, el Auriazul cuenta con dos encuentros sin traspiés, con un triunfo y una igualdad. La última caída fuera de Campana se produjo el martes 14 de marzo de 2017, por la 17ª fecha del campeonato 2016/17 de la Primera D: fue por 1 a 0 con gol de Hugo Ortega de penal.

MÁXIMOS GOLEADORES PUERTO NUEVO: Orlando Sosa (10), Juan Carlos Canale (7), Juan Carlos Suárez (5), Juan Carlos Segovia (4), Nicolás Parodi (4), Roque Cabezas (3) y Nolberto Miño (3).

MÁXIMOS GOLEADORES CENTRO ESPAÑOL: David Aguirre (6), Jorge Adrián García (4), Alfredo Héctor Acuña (3), Correa (3), Claudio Russo (3) y Torres (3).

EL PARTIDO EN EL RECUERDO: LA VICTORIA VISITANTE DE 1985

El sábado 8 de junio de ese año, por la 9ª fecha del campeonato de la Primera D, Puerto Nuevo se impuso 1-0 en cancha de Midland. La síntesis de dicho encuentro fue la siguiente:

CENTRO ESPAÑOL (0): Alegre; Zygal, Roldán Verges, Ottavi y Guex; Dotta, Calfín y Velárdez; Chacón, Brescia y Basiukevitz. DT: Suárez.

PUERTO (1): Tanzillo; Félix Orozco, Oscar Rodríguez, Pedro Luchetta y Miguel Toloza; González, Baltar y Néstor Coronel; Hugo Yedro, Rubén Stella y J. Fernández (Dicharze). DT: Orlando Contreras.

GOL: ST. 44m Baltar de penal (PI). CANCHA: Midland. ÁRBITRO: Paladino. RECAUDACIÓN: $a 29.500.-