La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 22/sep/2019 Choque de moto y auto, con posible fractura







Salían en moto desde Villanueva, e impactaron sobre Rivadavia con un Renault Logan. Un hombre y una mujer con politraumatismos fue el saldo de un choque en moto que tuvo lugar en la tarde de ayer. Los dos viajaban, sin casco, en una Honda Biz 125 por San Lorenzo y al querer subirse a la Av. Rivadavia, impactaron con la trompa de un Renault Logan que intentaba ingresar a Villanueva por la misma arteria. Fruto del impacto, ambos motociclistas cayeron al suelo con diferentes lesiones. Aparentemente, la peor parte se la llevó el conductor de la moto, quien acusaba un fuerte golpe en la parte inferior de la tibia de una de sus piernas. No se descartaba una posible fractura. En primera instancia los damnificados fueron asistidos por Bomberos Voluntarios de Campana, móvil 36, quienes se encontraron con el accidente cuando volvían de un incendio en la rotonda de Las Acacias. Pararon el camión autobomba para desviar el tránsito mientras asistían tempranamente a los heridos hasta el arribo del SAME, el CP Zona 7 y el móvil 43 de Bomberos. La unidad de rescate de Bomberos trasladó al conductor de la moto que acusaba posible fractura en miembros inferiores, mientras que la mujer herida, que viajaba como acompañante en el vehículo menor, fue trasladada hasta el Hospital por SAME. Intervino Comando Patrulla Zona 7.

Fuerte impacto sobre Rivadavia y San Lorenzo. Ambos ocupantes de la moto fueron trasladados al hospital.

#Dato Choque en Av Rivadavia y San Lorenzo. Una Honda Biz salía de Villanueva hacia el centro y choca con un Renault Logan que cruzaba desde barrio 9 de Julio. El joven con fractura de miembro inferior, traslada Bomberos 43, la chica con golpes varios SAME, CP zona 7, 36 pic.twitter.com/gzTc0UCOwB — Daniel Trila (@dantrila) September 22, 2019

Choque de moto y auto, con posible fractura

