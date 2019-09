La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 22/sep/2019 El martes habrá asueto administrativo para el personal municipal







Las dependencias permanecerán sin atención al público con motivo de celebrarse el "Día del Trabajador Municipal". La medida no afectará las prestaciones indispensables en materia de salud, seguridad y recolección de residuos. Con motivo de celebrarse el "Día del Trabajador Municipal" este martes 24 habrá asueto administrativo para todas las dependencias, por lo cual no atenderán al público. Así lo determinó el Municipio a través del decreto Nº 817 para dar cumplimiento al Convenio Colectivo de Trabajo, que instituye ese día como "no laborable". No obstante, arbitrará las medidas necesarias a los efectos de asegurar la prestación de los servicios públicos indispensables y/o ininterrumpibles. Esto significa que no se alterarán los servicios relacionados con el Hospital San José (internación y guardias) y CIMoPU. El servicio de recolección de residuos prestado por Agrotécnica Fueguina también funcionará normalmente. Las dependencias municipales retomarán sus tareas el miércoles 25 en su horario habitual de funcionamiento.

Las dependencias permanecerán sin atención al público con motivo de celebrarse el "Día del Trabajador Municipal".



El martes habrá asueto administrativo para el personal municipal

