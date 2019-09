La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 22/sep/2019 Cristina Kirchner retomó la campaña y lanzó fuertes definiciones sobre inflación y deuda







"La Argentina que viene es difícil y compleja", dijo la ex presidenta durante la presentación de su libro en la Universidad de La Matanza. La candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Kirchner, encabezó ayer un acto en La Matanza, donde afirmó que "la Argentina que viene es difícil y compleja", tras apuntar a "la formación de precios" en materia de inflación y señalar que habrá que "discutir" los "esfuerzos" para pagar la deuda. La ex mandataria y compañera de fórmula de Alberto Fernández realizó una nueva presentación de su libro "Sinceramente" en el Salón de las Américas de la Universidad Nacional de La Matanza, ubicada en la localidad de San Justo, junto al candidato a gobernador Axel Kicillof y su vice, la intendenta local, Verónica Magario. "La Argentina que viene es difícil y compleja", sostuvo la senadora, quien a lo largo de su discurso reiteró sus críticas a la política económica del Gobierno y sostuvo que "las cosas que dijeron no eran ciertas, no era cierto que la inflación era por emisión monetaria, no era cierto que con tarifas altísimas iban a venir grandes inversiones". Respecto de la inflación, la senadora nacional evaluó: "Nos dimos cuenta que no era la emisión. Tenemos que ir a la formación de precios y a los márgenes de ganancia también, sobre todo en alimentos". "Esto no es para que nadie pierda plata ni se agarre los pelos, ni ninguna cosa dogmática y socializante, simplemente es sentido común", aclaró y remarcó: "Cuando estábamos nosotros se cansaron de ganar plata todos los empresarios y ahora solamente gana un pequeño grupo de empresarios que son los vinculados con el Gobierno". En materia tarifaria, la candidata a vicepresidenta afirmó que "no se pueden aplicar las reglas del mercado a algo que no solamente es un servicio público, sino que el que lo presta lo hace en forma monopólica". Y sobre la deuda contraída por la administración del presidente Mauricio Macri, particularmente con el FMI, consideró que "no sería justo pedirles a los 44 millones de argentinos que paguen con el mismo esfuerzo" y agregó: "Lo vamos a tener que discutir"



Cristina Kirchner retomó la campaña y lanzó fuertes definiciones sobre inflación y deuda

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: