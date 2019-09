La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 22/sep/2019 Rubén Romano se reunió con Alberto Fernández que envió un mensaje a los campanenses







Anhelan poner a Campana en un lugar de centralidad en el proyecto de recuperación industrial y estuvieron de acuerdo en la necesidad que la ciudad esté alineada políticamente con la provincia y la nación. El encuentro fue en el bunker de la calle México, donde el candidato a Presidente por el frente de todos tiene su oficina y centraliza las reuniones de planificación de campaña. El Doctor Romano tuvo una extensa charla informal donde recibió el apoyo y el compromiso de quien será el futuro presidente de todos los argentinos. "Me siento muy acompañado por el futuro presidente, sabemos que nos enfrentamos al desafío de resolver los problemas de la gente, tenemos que poner al estado de pie, y nuestra ciudad tiene que ser parte de ese renacer" manifestó Romano. Alberto Fernández le envió un mensaje a todos los Campanenses, "Estoy seguro que ustedes van a acompañar a Rubén, como nos acompañaron a mi, a Cristina, y a Axel en la provincia, necesitamos que la Argentina cambie, necesitamos que ustedes sean los protagonistas de ese cambio, necesitamos que todos los argentinos, no importan a quien votaron ni de donde vienen, importa que quieran construir el país que nos merecemos todos y todas. Necesitamos que lo acompañen a Rubén y que sea el intendente de ustedes para que tengan la Campana que se merecen" La reunión duró casi una hora, y hablaron de los temas que más le preocupan a los vecinos, la desocupación, la inflación, la seguridad y la obra pública entre otros. "Alberto tiene un plan, y queremos que Campana sea parte del crecimiento que va a tener el país en los próximos cuatro años"…"Estoy convencido que los vecinos de mi ciudad saben de la importancia de que el gobierno municipal esté alineado con la provincia y la nación" expresó el candidato a intendente municipal. En el final de la charla, el doctor Romano invitó a Fernández a visitar nuestra ciudad, quien no solo aceptó sino que comprometió su presencia antes de las elecciones de octubre. VIDEO:

