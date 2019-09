La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 22/sep/2019 Tenaris abandona la bolsa de Buenos Aires en octubre







La empresa Tenaris anunció que fue autorizada por la Comisión Nacional de Valores a abandonar la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el 10 de octubre próximo, por lo que sus acciones ya no cotizarán en ese recinto. Finalmente, este 10 de octubre, la Bolsa porteña perderá uno de sus pilares que durante décadas fue considerado un refugio de valor para los inversores -aun cuando no se trata de un instrumento de renta fija- debido al peso industrial y la solidez financiera de la compañía liderada por Paolo Rocca. A partir del viernes 11 de octubre, aquellos accionistas que mantengan su tenencia accionaria a través de la Caja de Valores SA podrán, si así lo desean, continuar manteniendo su tenencia sin necesidad de transferirla a un depositante extranjero. Sin embargo, tales accionistas deberán tener presente que, a partir del día hábil bursátil siguiente a la fecha efectiva de salida de Tenaris, las acciones de esta empresa no estarán admitidas al régimen de oferta pública en la Argentina. En consecuencia, las acciones así mantenidas ya no podrán ser vendidas a través de Bolsas y Mercados Argentinos SA (BYMA). Los accionistas que mantengan su tenencia accionaria a través de la CVSA podrán a partir del 11 de octubre hacer uso de la facilidad de venta o de la facilidad de migración de esos activos para rescatar sus inversiones. Esas facilidades han sido organizadas por Tenaris a través de BBVA Banco Francés S.A. (BBVA) y serán puestas a disposición de los accionistas elegibles para comodidad y en beneficio de éstos, pero de forma enteramente voluntaria. Los accionistas son libres de disponer de sus acciones elegibles del modo en que consideren más apropiado y acorde a sus propios intereses, a su sola y exclusiva discreción, dijo Tenaris en su presentación ante la CNV. A partir del 11 de octubre los accionistas podrán vender los papeles en el Mercato Telematico Azionario (MTA) de la Bolsa Italiana SpA a través de del BBVA.

Imagen ilustrativa



