De esta manera lo aseguraron los concejales oficialistas sobre "el accionar irresponsable de los concejales kirchneristas y sus aliados".

"La oposición está obstinada en aprobar proyectos de ordenanzas que afectan el presupuesto municipal, algo que está expresamente prohibido", aseveraron los concejales oficialistas Carlos Cazador, Romina Buzzini, Miriam Cazenave y Diego Lis en una conferencia de prensa post sesión del HCD.

Entre proyecto y proyecto, el bloque kirchnerista y sus aliados, intentaron aprobar varias propuestas que contemplaban modificaciones al presupuesto que está en ejecución.

"Durante muchos años, el propio Norberto Jendrulek, que hoy integra los equipos técnicos del PJ, se cansó de argumentar en contra de este tipo de proyectos que implican cambiar partidas del presupuesto vigente, pero ahora La Cámpora y el Vecinalismo quiere ir en contra de este concepto", sostuvo Cazador.

Luego de instar a sus pares de otros bloques a leer la Ley Orgánica de los municipios, explicó que "si algo no está previsto en el presupuesto, no puede ser pedido por los concejales, si se interiorizaran un poco en el tema, sabrían que esto no se puede hacer, pero los ciega el dolor por la reciente derrota electoral".

Por último, los concejales abelistas afirmaron que "seguirán pidiendo a la oposición que actúen respetando las normas vigentes y pensando en los vecinos, en vez de buscar réditos electorales. Los frustra la derrota en las urnas y hacen propuestas inviables".