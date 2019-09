La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 22/sep/2019 Un Polo Logístico que mira hacia adentro y afuera







Desde el desarrollo de Vaca Muerta hasta la colocación de la producción nacional en los principales mercados del mundo, la región de Campana y Zárate ofrece inmejorables posibilidades para fortalecer el tejido industrial argentino. Pero existen desafíos pendientes. Analizarlos y promover las soluciones regionales fue el objetivo del primer Seminario Corredor Norte Productivo a cargo de las cámaras industriales de ambas ciudades. El desarrollo industrial del país requiere inversiones en infraestructura y capacidad logística, y el enclave portuario-fabril de nuestra región ofrece condiciones ventajosas para la radicación de emprendimientos que necesiten movilizar su producción. Esa es la base sobre la que se organizó el primer Seminario Zárate-Campana Corredor Norte Productivo, a cargo de las uniones industriales de ambas ciudades, que se llevó adelante el martes en el Auditorio de Tenaris y contó con más de 750 personas pre-acreditadas. "Estamos contentos porque despertamos el interés fuera de la zona de grandes empresas que vienen a entender por qué este polo logístico de Campana y Zárate es el lugar ideal para la radicación de nuevas industrias", expresó Ángel López, presidente de la Unión Industrial de Campana (UIC) y titular de la compañía Tecmaco. Del seminario participaron además las máximas autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), expertos en infraestructura y logística, representantes de compañías multinacionales y autoridades estatales, entre ellas el intendente Sebastián Abella. La jornada estuvo segmentada en distintos paneles que analizaron la realidad del transporte de cargas tanto nacional como el orientado al exterior y la potencialidad de la región por su estratégica ubicación sobre la hidrovía del Paraná y el sistema ferroviario, y disponibilidad de servicios, junto a posibles políticas de Estado. El reto no es sencillo, coincidieron los analistas, ya que en Argentina el 90 por ciento del transporte de mercaderías lo concentran los vehículos de carreteras. La colocación de la producción nacional en los principales mercados del mundo e incluso el desarrollo de proyectos clave fronteras adentro, como el yacimiento no convencional de recursos hidrocarburíferos Vaca Muerta, requieren un cambio de ecuación. "La clave es la logística y la infraestructura", subrayó Miguel Acevedo, titular de la UIA, durante la apertura del Seminario. Y continuó: "Lo vemos en Vaca Muerta, donde la limitación está en la infraestructura para sacar la riqueza que allí se produce. Con la cuestión de la hidrovía hay un ejemplo importante: el río siempre estuvo, pero al hacer la infraestructura con el dragado se hizo posible un gran crecimiento sostenido durante muchos años, eso es de destacar. Ojalá que de aquí se puedan sacar conclusiones y aprender cómo ser más eficientes y cómo se puede trabajar más en conjunto". En el primer panel, dedicado a infraestructura y servicios, Juan Carlos Venesia (director del Programa de Infraestructura Regional de la Universidad Nacional de Rosario), explicó que la inmensa mayoría de las 360 millones de toneladas anuales de cargas que se mueven en Argentina lo hacen por transporte carretero "en casi un 90%", debido a que el tren "ha reducido su participación a un tercio de lo que movilizaba hace treinta años y el transporte fluvial no ha desarrollado más del 20 % de su potencial". Horacio Díaz Hermello, especialista en transporte de la UIA, señaló que para bajar los costos logísticos y mejorar la competitividad es necesario que los industriales promuevan "un sistema integral de transporte de cargas, intentando comprender el transporte en su intermodalidad: carretero, ferroviario y fluvial y marítimo". Y remarcó: "La situación actual es de una alta ineficiencia". Los puertos están en condiciones de desempeñar un rol estratégico en la reconversión que se necesita. Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara de Puertos Privados, afirmó que "hay que incrementar el volumen de exportación para lograr más trabajo", usando al río para lograr mayor competitividad de cara a los principales mercados del mundo, de los cuales Argentina, por su ubicación en el globo, se encuentra "lejos". "La Argentina -explicó Zubizarreta- tiene un sistema portuario muy eficiente, mucho mejor que el brasilero por ejemplo y al nivel del primer mundo, y esto se debe a la Ley de Puertos de los años noventa, que hizo posible el desarrollo con la participación de los privados en los puertos." El Seminario Campana Zárate Corredor Norte Productivo también dio el marco para que grandes compañías de la zona ofrezcan su visión de la logística regional, como Pan American Energy y la terminal portuaria TZ. En tanto, el analista Rosendo Fraga y el economista Salvador Distefano cerraron el encuentro ofreciendo claves para entender el panorama político-económico y el futuro del país. Pero el Seminario puso especial énfasis en la promoción de las industrias de la región, con la UIC y la UIZ organizando una "Presentación Pyme" donde representantes de las principales empresas de la zona conocieron las propuestas de cerca de 50 pymes. En ese sentido, Ángel López destacó el evento por "potenciar a la región aprovechando la industrial local" y adelantó que, tras el éxito del primer Seminario, "la jornada se convertirá en una cita anual permanente para promover las pymes y la instalación de nuevas empresas" en el Corredor Norte.

Hubo más de 750 preacreditados para el evento, cuya organización anunció que comenzará a organizarse todos los años.





Pymes regionales tuvieron la oportunidad de presentar sus productos y servicios frente a grandes compañías.

El analista Rosendo Fraga y el economista Salvador Distefano cerraron el Seminario. Una Provincia con inteligencia logística El titular de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), Martín Rappallini, habló de la realidad bonaerense y el papel destacado que puede representar la región en su desarrollo. "Tenemos que analizar las asimetrías -dijo Rapallini- ya que al recorrer la Provincia vemos que hay realidades totalmente diferentes y necesitamos un plan estratégico a nivel industrial donde se tenga todo en cuenta: lo impositivo, lo laboral, la inversión en infraestructura y la visión logística" "Es importante empezar a hablar de los que significa la competitividad y la productividad en términos industriales, en los cuales la logística y la infraestructura son fundamentales en toda la cadena de valor y en los costos para que los productos argentinos sean competitivos a nivel mundial", sostuvo. "(Hay que) estudiar las realidades y buscar soluciones escuchando los problemas, y no importar paquetes cuando la realidad es distinta", manifestó. "Por eso creo que apuntar a la logística e infraestructura en el eje Campana-Zárate es fundamental para que la zona se desarrolle fuerte", añadió. Abella: "Acompañamos esta mirada" El intendente de Campana, Sebastián Abella, y los principales funcionarios municipales vinculados a Producción y Obra Pública siguieron de cerca las alternativas del Seminario Zárate-Campana Corredor Norte Productivo. "Acompañamos esta mirada de poder afianzar esta zona, este corredor productivo, con la idea de aportar desde aquí al desarrollo nacional, desde nuestra ubicación estratégica en la provincia y en la hidrovía", manifestó el jefe comunal, durante la apertura del evento. "Ojalá que la Argentina encuentre en el corto plazo su rumbo y esta zona va a aportar desde los logístico y lo portuario como lo ha venido haciendo desde hace años", expresó.

El intendente Abella promovió la llegada de inversiones a la región por su "ubicación estratégica en la provincia y en la Hidrovía".



