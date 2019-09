La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 22/sep/2019 La educación en la clave del país que viene







El Prof. Mario N. Oporto, y el Gral. de Brigada (RE) Fabián A. Brown, especialistas en dos importantes ramas de la Educación serán los expositores este jueves 26 en el Salón del Honorable Concejo Deliberante. Organizado por el Club Argentino de Estudios Arturo Jauretche, Gestión Cultural del IS de FD y T Nº15, la Fundación Ntra. Señora del Socorro de S. Nicolás y el CEPES Centro de Estudios en Economía y Sociedad, el jueves 26 de Septiembre a las 18.00 hs. en el Salón del Concejo Deliberante de Campana, dos prestigiosos especialistas de amplísima experiencia en temas educativos, cada uno es su especialidad, expondrán sus reflexiones sobre un tema central en el momento que estamos transitando, "La Educación en la Clave del País que Viene". Ambos en la actualidad son docentes en la Universidad Nacional de Lanús. El Prof. Oporto abrazó la actividad académica y docente desde joven, lo que lo hace portador de una amplísima trayectoria. Desde hace varios años es profesor de nivel universitario, desempeñándose en diversa casas de estudio como la Universidad de Morón, la Universidad del Salvador, Universidad Nacional de Lujan, Universidad de Buenos Aires, Universidad de Bologna, Universidad de La Plata, entre otras instituciones. Fue durante dos periodos, entre el año 2001 y el 2005 y luego nuevamente entre el 2007 y el 2011, Director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. En 2005 fue Sanador electo de la Provincia de Buenos Aires, cargo que dejo por haber sido convocado al Ejecutivo entre el año 2005 y el 2007 se desempeño como Jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires desde el 2007 hasta 2011. Por otra parte el Gral. (RE) del arma de Artillería Fabián A. Brown acredita una destacada trayectoria en la institución. Licenciado en Historia en Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y Licenciado en Investigación Operativa, en la actualidad es Docente del Seminario de Pensamiento Nacional y Latinoamericano y Coordinador de Defensa Nacional de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, autor, junto con Lauro Noro, del libro "Riccheri , El Ejército del siglo XX", fue Director del Colegio Militar de la Nación, Director General de Educación y Rector del Instituto Universitario del Ejército y Director del Servicio Histórico del Ejército Argentino. Subdirector y docente de la Escuela de Defensa, con el grado de Coronel fue Comandante de la V Brigada de Montaña "Gral. M. Belgrano" en Salta. Esta actividad , cuyo centro es reflexionar sobre temas ligados a la educación, es continuidad de la realizada días pasados en el Instituto SFDT N°15, donde estuviera presentes otras dos importantes personalidades de la educación, el ex Ministro de Educación A. Silione y el Lic. G. Wand Sincler, también es abierta al público en general.

EL PROFESOR MARIO OPORTO, PORTADOR DE UNA EXTENSA TRAYECTORIA, FUE JEFE DE GABINETE DE MINISTROS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES ENTRE 2007 Y 2011. UN EJEMPLO DE RESILIENCIA El General Brown perdió la mano derecha y el ojo izquierdo dirigiendo una instrucción, mientras era subteniente. Saluda con la izquierda -como lo hizo el General Balza cuando estuvo enyesado- y aparentemente el mismo Brown creó la jurisprudencia. Brown se las ha ingeniado para no ser considerado un discapacitado. Pasó todas las pruebas físicas que corresponden a cada ascenso. Y, como es infante, lleva su fusil en la mano izquierda, se ha embarrado cuerpo a tierra, y ha acertado con la misma eficiencia que sus camaradas. Ha practicado más que otros las tareas que suponían un obstáculo y aprobando los exámenes de tiro. Anecdóticamente, suelen recomendar no ponerse a menos de 250 metros de él enfrentándolos con un FAL porque son "blanco batido". Escalando sogas anudadas en tiempo reglamentario, y a la vez ha encontrado el tiempo para ser licenciado y magister en Historia -sus libros, conferencias y artículos pueden leerse en la red. Y si hoy es un General que pasa tras un escritorio sus días, ha sido -manco y tuerto- un infante con fusil en mano durante treinta años. Sus subalternos lo consideraban uno de los oficiales más inteligentes que tenía el Ejercito Argentino en esos momentos. Y que, cumplió con todas y cada una de las exigencias que impone la Institución.

EL GENERAL FABIAN BROWN TIENE UN CURRICULUM AMPLIO Y OCUPÓ LA ENTRE OTROS CARGOS, LA DIRECCIÓN DEL COLEGIO MILITAR DE LA NACIÓN Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DEL EJÉRCITO.

