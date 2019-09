La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 22/sep/2019 El barrio Las Praderas sigue sumando calles de asfalto







El intendente Abella supervisó la continuidad de los trabajos que alcanzarán, en esta segunda etapa, a 16 cuadras más. Esta semana también se colocó un tanque de agua de 75.000 litros. El Municipio avanza con la segunda etapa del plan de asfalto en Las Praderas y esta semana el intendente Sebastián Abella visitó nuevamente el barrio para supervisar "in situ" los trabajos. "Estamos felices de seguir concretando obras que transforman la realidad de los vecinos.Y Las Praderas es un claro ejemplo de ello porque cuando comenzamos la gestión este barrio no tenía ninguna calle de asfalto", señaló el jefe comunal durante la recorrida. Los trabajos ya alcanzaron a 6 de las 16 cuadras por donde se extenderá el asfalto. Ellas son: Grassi, desde Harrichabalet hasta Ilarramendi; Ilarramendi, desde Grassi hasta Verdier; Verdier, desde Ilarramendi hasta Harrichabalet; Verdier, desde Harrichabalet hasta Pujalet; Verdier, desde Pujalet hasta Camezzana. También se avanzó por Verdier, desde Camezzana hasta una cuarta parte de la misma ya que los trabajos debieron interrumpirse por la instalación del tanque de agua de 75 mil litros. No obstante, se continuará trabajando en esta zona a partir del lunes. El secretario de Planeamiento, Obras y Medio Ambiente, Sergio Agostinelli, explicó que esta segunda etapa de asfalto busca crear un circuito para que los vecinos recorran con mayor facilidad lugares claves del barrio como son la sociedad de fomento, el polideportivo, el centro de salud, el jardín de infantes y la plaza. Durante la recorrida, Abella recibió el cariño y el agradecimiento de los vecinos por el cambio que está teniendo el barrio. TANQUE DE AGUA El Municipio también trabaja en forma simultánea en la extensión de la red de agua potable para alcanzar a la totalidad de los vecinos del barrio. En este marco, colocó más de 2.000 metros lineales de cañería y esta semana instaló un tanque de agua de 75.000 litros que permitirá mejorar la calidad del servicio ya que le brindará mayor presión a la red y evitará cortes instantáneos en el suministro ante la falta de energía.

Mate de por medio, Abella conversó con los vecinos sobre las transformaciones que están viviendo.





Los vecinos agradecieron al jefe comunal las obras en el barrio.





Abella y Agostinelli constataron los avances del plan.





El asfalto avanza por Verdier y alcanzará a un total de 16 cuadras.



El barrio Las Praderas sigue sumando calles de asfalto

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: