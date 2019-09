Sana Envidia

Este viernes, APID cumplió 28 años de vida. Su mentora, María Luján Modarelli, relata cómo se reinventó a partir de una crisis y creó la institución que hoy es referente en la región. La música está a todo volumen y el día primaveral acompaña. Juegos, bailes, globos en el parque. Es el cumpleaños 28 de la Asociación para la Protección Integral del Discapacitado (APID), un verdadero oasis en la ciudad y referente en la región. La generosa hectárea (entre Perón, Arenales, Viamonte y Capilla) alberga prolijos talleres, espacios administrativos, inmaculadas cocinas y comedores, cuidados dormitorios, diferentes salones, una canchita de fútbol y hasta un invernáculo entre otras impecables instalaciones. Además de talleres de plástica, cerámica, todo tipo de manualidades y música, entre otras actividades, ahí se fabrican bolsas para diferentes comercios y empresas de la zona; y también se preparan todo tipo de conservas, pastas, licores artesanales para la venta, e incluso se arman caterings completos para fiestas y reuniones. Ya no, pero también se realizaban estrictos controles de calidad para terceros. Por ejemplo, la verificación del sellado de los sobrecitos de edulcorante. "Nosotros teníamos un 98% de eficiencia; mientras que Monsanto no perforaba el 80%. No lo podían creer. Un día vino la vicepresidente de la empresa para ver cómo hacíamos". La institución sin fines de lucro recibe diariamente a unos 55 adultos con diferentes discapa-cidades. Otros 24 tienen ahí su residencia permanente. Tienen entre 18 y 65 años. A simple vista, no parecen adultos. "Es verdad, es difícil adivinarles la edad. Es que acá están súper cuidados y atendidos, sin preocupaciones. Siempre les buscamos qué les gusta hacer, ocupar su tiempo y que disfruten", comenta la Lic. María Luján Modarelli, Directora General y alma máter de APID. La mayoría de ellos son de Campana y Zárate. Pero también hay de Capilla, Escobar, Garín, Loma Verde, Maschwitz. "De más lejos no aceptamos, porque creemos que si tienen que viajar tanto para ir y venir no es terapéutico, ni aconsejable". CHOLULA María Luján también parece más joven de lo que aparenta. Ya suma 76 y dice, siempre con una sonrisa, que cuando se muera quiere que sus cenizas sean esparcidas ahí, donde cristalizó su segunda vida. La primera terminó hace 36 años, junto con una crisis financiera que obligó a la familia a achicarse. "Mi esposo se fundió, y yo tenía 40 años. Dicen que cada uno tiene la cara que se merece… Me hice cargo de la mía y decidí terminar el secundario. Y después de eso, me recibí de Licenciada en Trabajo Social en la Universidad de Luján, cuando funcionaba en la Escuela 16". Se acerca, pero eso no explica el nacimiento de APID. La historia completa, parece un caso testigo de un libro de autoayuda. "Estaba estudiando la licenciatura y, claro, yo parecía la mamá de mis compañeros. Había uno, que siempre me invitaba a Baradero, para que conozca la institución donde trabajaba: APAND (Asociación Pro Ayuda a la Niñez Desamparada). Siempre era una cita postergada, hasta que me contó que inauguraban un módulo para la tercera edad, y como parte de la inauguración, proyectarían Esperando la Carroza y que iba a estar China Zorrilla. Yo quería conocer a China, no me lo iba a perder". Ahí fue María Luján. No sólo conoció a China, sino también lo que sería la inspiración y germen de APID en Campana. En el relato, no tiene ningún empacho en confesar que el primer motor fue la envidia: "Teresita Zuoloaga me llevó a recorrer las instalaciones y centros que APAND tenía en diferentes lugares de Baradero. Yo no salía de mi asombro. Quedamos en contacto, y al poco tiempo, le propuse comprarle su agenda y estuvo de acuerdo, incluso en que se la pagaría cuando ya estuviese funcionando. Eso me hizo ganar mucho tiempo con los trámites". La otra gran ayuda fue merced a la sensibilidad del ex intendente Calixto Dellepiane, quien vio la necesidad y facilitar la primera sede: una vieja casa de la municipalidad sobre 25 de Mayo. "Le dije a Don Calixto que si en dos años no éramos autosustentables, le devolvía la casa". La carismática María Luján, incluso logró superar la primera inspección provincial con otra promesa: "Estábamos arrancando y no llegamos a tener los baños en perfectas condiciones. Cuando llegamos a ese espacio, le dije a la chica, una psicóloga: acá no podés entrar. Pero si me habilitás, te juro que cuando vuelvas no te vas a arrepentir", recuerda con una sonrisa. Y así fue, hace ya 28 años.

Sana Envidia

