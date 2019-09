La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 22/sep/2019 Calendario Maya - Año Mago 1:

Humano 7 - Energía del Domingo 22/09/2019 - Trecena del Enlazador de Mundos

Por Alejandra Dip











El Humano, justiciero, viene a dar a cada uno lo que le corresponde, es el camino espiritual al que pocos acceden, Libre elección, libre albedrío. KIN 72 - HUMANO 7 - GUIADO POR LA SEMILLA-PORTAL CÓSMICO. (Energía multiplicada por 13). El humano rompiendo estructuras para trabajar el vinculo con el otro abierto a recibir lo nuevo, desde un lugar pleno de libertad, de libre elección. Representa el camino espiritual que pocos acceden. Es el reencuentro con el alma perdida, los desafíos a sortear a pesar de poseer una vibración fuerte y netamente de corte espiritual. Es el contacto con la sabiduría superior que ilumina nuestra mente racional. Simboliza el gran cáliz de iluminación que está sobre nuestras cabezas. El gran cáliz de sabiduría universal. Aquí se ven las pruebas que uno tiene en la vida por sortear, para luego pasar de nivel y hoy los obstáculos que debemos sortear, son en el tema de PAREJA. Vibramos con nuestro par desde un lugar de elección libre, no sirven los títulos, ni los carteles, no alcanza, la palabra marido, mujer, pareja sino nos elegimos todo el tiempo. Hoy el camino está abierto a la elección. NOS ¿Volvemos a elegir? Ya no sirve más lo que fue en el pasado, ni lo que vendrá, hoy se vive en tiempo presente y desde este lugar decido con quien quiero estar. Se cierra una etapa para comenzar una nueva y en esa nueva etapa elegimos con quien seguimos el camino y con quién no. Ojo con estar autoritarios o déspotas con las parejas! Así nos dispone esta energía si no se encuentra en eje. Día para encontrar "EL CAMINO", el HUMANO es el CAMINO, el camino que nos lleve a ser libres y elegir libremente en pareja. Muy espiritual, viene a hacer justicia en la tierra. ¡Hoy libremente en pareja, justamente libre, porque nos atrevimos a romper con todo lo preestablecido! Humano 7, Tanta libertad no es fácil de llevarla en equilibrio pero es hermosa la energía de poder ELEGIR Feliz DOMINGO de libertades para todos!! BONUS SAHUMOS ESPECIALES: #AMOR Sahumar sobre carboncito hierbas: rosa, sándalo, artemisa, menta tomillo verbena, zarzamora, abedul (hojas secas, todos o más de 2 por lo menos). Este sahumo lo dedicaban para sintonizar con el amor, el placer, las artes, la música, la inspiración la belleza, ampliar conocimiento, encontrar un amor, la fertilidad y armonía espiritual. alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

