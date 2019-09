La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 22/sep/2019 Efemérides del día de la fecha: 22 de Septiembre







DÍA MUNDIAL SIN AUTOMÓVIL El origen de esta celebración se remonta al año 1973 cuando la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo llevó a cabo un embargo petrolífero a todas las naciones occidentales que apoyaban a Israel en la Guerra de Yom Kipur, conflicto bélico entre el Israel, Egipto y Siria por la península del Sinaí y los Altos del Golán; denominada "crisis del petróleo" esto afectó profundamente a muchos países dependientes de los combustibles fósiles que tuvieron que enfrentar el aumento de la inflación, la reducción de la actividad económica y hasta la suspensión de importantes eventos deportivos como el Rally de Montecarlo y las 24 horas de Daytona. Ante este panorama los Estados perjudicados comenzaron a buscar alternativas al petróleo y utilizar otros de medios de transportes más eficientes y sustentables; sin embargo, esto llevaría años y recién en el año 1994 se organizó el primer día sin automóvil que tuvo como pioneras a las ciudades Bath (Gran Bretaña), Reykjavik (Islandia) y La Rochelle (Francia). Finalmente en el año 2000 la Comisión Europea estableció este día con el propósito desincentivar el uso del automóvil y motivar a la población a utilizar medios de transporte ecológicos como la bicicleta o aquellos impulsados por electricidad y caminar. CHARLES DARWIN ENCUENTRA FÓSILES EN PUNTA ALTA Ocurrió en el año 1832, en ese entonces, Charles Darwin era un estudiante de Teología de Cambridge que se había embarcado como naturalista en el "HMS Beagle" con la misión de ayudar en la expedición cartográfica por América del Sur. Luego de desembarcar en Río de Janeiro y Montevideo, el barco llegó a nuestro país: "22 de septiembre de 1832: Hemos tenido un viaje muy agradable sobre la bahía con el capitán y Sullivan. - Estuvimos en algún momento en Punta Alta a unas 10 millas de la nave; aquí me encontré con algunas rocas. - Estos son las primeras que he visto, y son muy interesantes ya que contienen numerosas conchas y huesos de animales grandes." Darwin quedó tan fascinado con el lugar que al día siguiente volvió a Punta Alta; excavó las barracas y los médanos y se sorprendió al encontrar los fósiles de un Megaterio, mamífero pariente del perezoso, y un Gliptodonte, armadillo gigante; ambas especies desconocidas por su descubridor. El incalculable valor que representaban para él estos fósiles hicieron que junto a su ayudante demorara horas en cargarlos al barco, sin embargo, como no podía llevarse todos tuvo que idear un sistema para enviarlos al Real Colegio de Cirujanos de Londres. Los descubrimientos en Punta Alta fueron fundamentales para que Charles Darwin formulara la Teoría de la Evolución: "durante el viaje del Beagle, había quedado profundamente impresionado cuando descubrí en la formación Pampeana, grandes animales fósiles cubiertos con caparazón como los actuales armadillos... Era evidente que hechos como estos, y también muchos otros, sólo podían explicarse mediante la suposición de que las especies se modificaban gradualmente; y el tema me obsesionaba." SE ESTRENA "FRIENDS" Un día como hoy en el año 1994, la NBC emitía el primer capítulo "Friends". Creada y producida por Marta Kauffman y David Crane, originalmente estaba titulado como "Insomnia Café" y la pareja principal iba a ser Joey y Monica en vez de Rachel y Ross; además recibió duras críticas porque los personajes eran todos jóvenes: "aunque los personajes tuvieran la misma edad, todos podíamos conectar con ellos de alguna manera" dijo Crane. Situado en Central Perk, el primer episodio comienza con Joey, Chandler, Phoebe y Monica hablando acerca de la cita de ésta última cuando de repente llega Ross abrumado por la separación con su esposa Carol que había sacado sus cosas del departamento, entonces Joey le aconseja que vaya a un cabaret a los que Ross responde "no quiero ser soltero, solo quiero estar casado otra vez" y dicho esto entra en la cafetería Rachel vestida de novia haciendo que Chandler exclame "¡y yo quiero un millón de dólares!"; lo demás es historia.

Efemérides del día de la fecha: 22 de Septiembre

