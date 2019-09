Dice La Biblia que; Conociendo a Dios, no le obedecieron, en cambio, comenzaron a inventar ideas falsas de Dios. Como resultado, sus mentes entraron en confusión; creyéndose sabios, se volvieron necios. Cambiaron la gloria de Dios por falsas imágenes, falsas proyecciones de la divinidad. (Romanos 1:21-23) El hombre como ser finito, no está completo en sí, sino todo lo contrario, perdido, con preocupaciones existenciales, errante en pos del sentido a la vida y encontrarse consigo mismo, con el mundo y con Dios, de encontrar un ser que lo libere. Este proceso tiene fin en la religión, religión que da formato a una cultura, bien dijo el teólogo llamado Paul Tillich, ´La cultura es la forma de la religión, y la religión es la sustancia de la cultura´. Ahora bien, se entiende también que cada individuo es formado por la cultura (que anteriormente formó) y a la vez cada individuo tiene que superar sus crisis existenciales. De ahí, la pregunta, ¿la cultura es la que crea estas crisis y/o es la religión la que no las responde? En la caída original, en el Edén, cuando el hombre desobedece por primera vez. Allí, el hombre sufre un quiebre, entre su ser y su esencia. Esta escisión, le trae aparejada angustia, por sentirse extraño a sí mismo en este mundo. ¿Pero qué sucede? El hombre se cree capaz de superarse a sí mismo, por sí solo, o en mutua cooperación con su prójimo. Este creerse capaz, le conduce a inventar un dios marioneta, que solo le dé una especie de "falsa-paz" en esta búsqueda. Como resultado, sus mentes entran en confusión; creyéndose sabios, se volvieron necios. Y lo cierto es que las crisis existenciales se agravan. Queda al descubierto que el hombre no es sabio en sí mismo. La solución última es que todo está bien, "si te hace feliz". Así, intenta apagar su consciencia, empero, esto no hace otra cosa que aumentar su alienación. "Cambiaron la gloria de Dios por falsas imágenes, falsas proyecciones de la divinidad". Aquí entra en juego la falsa religión. La religión nunca será respuesta, porque nunca es fundamento. Y así como la cultura es el formato de la religión, la religión debiera ser el formato del fundamento del ser, es decir, Dios mismo. La religión necesariamente debe comenzar con Dios, para hacer frente a las crisis existenciales. Una religión pura, sin mancha, sin corrupción, sin manipulación humana. Y aquí desembocamos en una única respuesta, a saber, Cristo crucificado, Cristo resucitado, y Cristo glorificado. Evidentemente, un ser extraviado nunca podrá superarse, necesita un Ser que sea completo, y esté por encima, sobrenatural, para hacer de él, un nuevo ser, día a día. La cuestión central no es la que el hombre se plantea a sí mismo, sino la que Dios te plantea en Su Palabra y a la que has de responder. Cristo crucificado llevando tu alienación, Cristo resucitado volviendo a la vida y extendiendo vida para que nazcas de nuevo y seas un ser íntegro y con sentido, Cristo glorificado para que después de la muerte, participes de su gloria celestial y plena. La respuesta nunca será de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo; es decir, la rendición a esta verdad y la aceptación humilde de nuestra vil condición y nuestra necesidad de Cristo. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Josué Monte Rivadavia 447- Campana - Tel. 03489. 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Religión y Cultura"

Por Josué Monte

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: