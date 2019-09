La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 22/sep/2019 Villa Dálmine:

Brener marcó sus primeros goles en Villa Dálmine y destacó la evolución del equipo. Diez partidos debió esperar Fabricio Brener para gritar su primer gol en Villa Dálmine. Y la mufa se la sacó por duplicado, marcando de cabeza en el primer tiempo y con un gran tiro libre en el segundo. "Me salió un partido soñado: tuve la suerte de marcar dos goles y que ganemos el partido. Así que estoy muy contento", reconoció tras el partido. "En el primero le levanté la mano a Nahuel (Banegas), marcándole el pique y él mandó un gran centro. Pude anticipar al defensor y por suerte entró en el primer palo. Y en el segundo, ví un hueco en la barrera y le metí empeine al primer palo", detalló sobre sus conquistas. La llegada de Lucas Bovaglio ha sido clave para Brener, quien no pudo alcanzar un buen rendimiento en el primer semestre del año, bajo la conducción de Walter Otta. Y el cordobés remarcó la tarea de su actual DT: "Estoy muy conforme con lo que viene mostrando el equipo, me gusta cómo jugamos. Me gusta la propuesta del técnico". Igualmente, reconoció algunos retos que recibe de parte del entrenador: "Me pide que juegue simple". En el análisis del partido ante Deportivo Riestra, el atacante aseguró que la victoria fue justa: "En el primer tiempo, hasta el gol de Catriel (Sánchez), nos costó. Pero una vez que agarramos confianza, empezamos a jugar como nosotros sabemos y fuimos superiores". Posteriormente, Brener reconoció que el equipo tiene "una espina" por no haber podido obtener resultados positivos como visitante: "Nos falta eso, pero venimos haciendo las cosas bien y creo que vamos por el buen camino", señaló de cara al compromiso del próximo sábado frente a Chacarita en San Martín.

