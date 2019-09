La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 22/sep/2019 Liga Campanense:

Hoy se disputarán dos pendientes del Torneo Oficial







Por el Grupo A juegan Mega Juniors vs Lechuga. Y por el B, Real San Jacinto vs Las Palmas. Mañana, en tanto, será el turno de San Cayetano vs Desamparados. La organización del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Liga Campanense aprovechó este fin de semana en el que no había efectivos para pautar encuentros el sábado, para programar cinco encuentros pendientes. Finalmente, serán solamente tres los que se disputen y solamente dos en la jornada de hoy. Es que la actividad que se había anunciado en cancha de La Josefa quedó cancelada. Allí se iban a jugar dos partidos muy importantes para el desarrollo del Grupo B: La Josefa (uno de los líderes) vs Albizola (uno de los terceros) y Otamendi (el otro tercero) vs Leones Azules. Sin embargo, ambos encuentros volvieron a ser suspendidos. Así, hoy solo habrá acción en cancha de Lechuga: a las 12.00, Real San Jacinto (8º con 18 puntos) se enfrentará a Las Palmas (9º con 6) en un partido correspondiente al Grupo B; mientras que desde las 14.00, Lechuga se enfrentará a Mega Juniors en un atractivo duelo del Grupo A. Actualmente, Mega se encuentra en la segunda posición con 34 puntos, a tres del líder Defensores de La Esperanza (37). En tanto, Lechuga se ubica en el 5º puesto con 21 unidades y busca acercársele al tercero, Deportivo San Felipe, que suma 27. Para ello debe empezar a completar sus pendientes: tiene hoy cuatro partidos menos que "el Sanfe". Mañana lunes habrá otro partido importante en esa lucha por el tercer puesto del Grupo A: Deportivo San Cayetano (6º con 21 puntos) se enfrentará a Desamparados (9º con 12) para tratar de volver a la victoria y acercarse también nuevamente a San Felipe. El partido se jugará desde las 20.00 en cancha de Las Campanas.

LECHUGA ENFRENTARÁ A MEGA JUNIORS EN BUSCA DE UNA VICTORIA QUE LO ACERQUE A LA TERCERA POSICIÓN.



