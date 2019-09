Después de la derrota 4-3 en el debut ante Lima FC, las Auriazules desembarcan en el Carlos Vallejos para recibir esta tarde a Defensa y Justicia por la segunda fecha del campeonato de Primera B. Juegan desde las 15.30 horas.

Mientras el campeonato de la Primera A del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) puso en marcha la era profesional entre las mujeres, un escalón por debajo aparece la Primera B, la categoría en la que compite Puerto Nuevo.

Las Auriazules iniciaron su certamen el pasado fin de semana, cuando cayeron 4-3 como visitantes frente a Lima FC. Y hoy estarán haciendo su primera presentación de la temporada como locales: desde las 15.30 horas recibirán a Defensa y Justicia en el remozado estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco, en el marco de la segunda fecha de la Primera B.

Las Portuarias, dirigidas por Néstor Daniel Gómez, buscarán recuperarse de ese traspié inicial, mientras que el equipo de Florencia Varela llegará a Campana después de haber empezado el campeonato con el pie derecho: por la primera fecha derrotó 2-0 como local a Argentino de Rosario con goles de Julieta Alves e Irma Ponce.

El último antecedente entre Puerto Nuevo y Defensa fue el empate 2 a 2 del domingo 4 de noviembre del año pasado en el predio de La Capilla. El partido correspondió a la sexta fecha de la Zona "B" de la pasada temporada y las autoras de los goles Auriazules en dicha jornada fueron Manuela Cardozo (una genial media vuelta ejecutada desde el punto del penal) y Emilce Correa de tiro libre.

Esta segunda fecha del campeonato 2019/20 de la Primera B la completarán los siguientes partidos: Argentinos Juniors vs. Deportivo Merlo, Deportivo Morón vs. Atlas, Ferro Carril Oeste vs. Liniers, Estudiantes de Buenos Aires vs. Banfield, Atlanta vs. Sarmiento, Argentino de Quilmes vs. Lima FC, Argentino de Rosario vs. Comunicaciones, Camioneros vs. Deportivo Armenio, Almirante Brown vs. Deportivo Español, y Luján vs. All Boys.