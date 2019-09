La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 22/sep/2019 Fútbol Infantil:

Volver al futuro

En la película "Efecto Mariposa", el protagonista tiene la posibilidad de al concentrarse en una foto, regresar al pasado para modificarlo. Luego vuelve al presente nuevamente y ve su vida cambiada para bien o para mal. Intenté hacerlo. Tomé una foto de la primaria, miré a mis compañeritos, mis pantalones cortos, mis zapatitos con cordones, el portafolio marrón con dos bolsillitos a los costados que se cerraban tipo cinto y el guardapolvo blanco hasta las rodillas. Quería regresar, quería volver a ver a mis amigos de potrero, de la canchita pelada, de partidos y juegos hasta la noche y avisarles, pasarle la novedad de algo que seguramente los iba a alegrar y, a la vez, sorprender. Pensaba volver a subirme al techo de tejas de mi casa, de ahí al tanque de agua y sosteniéndome de la antena de la tele divisar si en la canchita había una pelota por el aire, señal inequívoca de que se preparaba un partido. Bajar más rápido de lo que subí, tirarme del techo y correr las cuatro cuadras hasta el "estadio", encontrarme con mis amigos y decirles casi sin aliento: "¡¡¡Chicos, chicos!!! ¿Saben que dentro de 40 años van a existir Escuelas de Fútbol?" Me imaginé la sonrisa entre pícara y sarcástica del "Mono" Sipes; el "Tano" Mazzocchi me habría vuelto a tirar con algo; el "Tito" Cazador se mordería la lengua y prepararía el golpe; y el "Ratón" Ituarte pisaría la pelota y escucharía la respuesta. Todos sabíamos que para aprender había que ir a la dichosa escuela. Recuerdo a la señora Aurora Reyes en mis primeros grados en la Escuela N° 9, con su personalidad contenedora y una presencia docente de respeto y formación, y como me enamoré perdidamente de María de las Mercedes Zanni, mi maestra de 5º grado en la Escuela 2. Ellas me enseñaron sobre Belgrano, San Martín, Sarmiento, las Invasiones Inglesas, el 25 de mayo, la Independencia, el Cabildo, además de valores, respeto y educación. Para aprender había que ir a la escuela, en otro lado no se enseñaba. -Dejá de mentir, ¿cómo van a enseñar algo que se aprende en la canchita? ¿Quiénes serían los maestros?, me diría el "Colorado" Mujica. La charla y la discusión habría durado horas, el asombro y las preguntas de pocas respuestas quedarían flotando en la media tarde. Sentados en la imaginaria área grande y apoyados en el poste, nos hubiéramos reído de los ilusos que además de la escuela diaria tendrían que ir a otra escuela para aprender a jugar a la pelota. En los pocos canales de televisión escuchábamos la voz de Horacio Aiello, "a la izquierda de su pantalla señora", y aprendíamos qué era un córner; y el "Lobo" Fischer nos enseñaba la bicicleta; y aprendimos a gambetear mirando a Rojitas o al "Beto" Alonso o al "Bocha". Patear contra la pared varias veces me enseñó a usar la otra pierna y cómo cabeceaba Victorio Cocco… ¿Cómo va a haber una escuela para aprender lo que se mira y se copia en la tele y después se practica en la canchita? -¿Pero por qué van a existir Escuelas de Futbol? ¿Nos vamos a quedar sin la canchita? ¿En la tele no habrá más futbol? ¿Qué van a dar en la tele? Es mucho para hablar de lo que sucedió después de 40 años, "mi canchita" ya no existe, quedó sepultada entre casas y chalets. Ahora, si les hubiera dicho a mis amigos que en los mismos canales que nosotros mirábamos futbol, hoy el programa que más se ve es uno donde un cantante de cumbia baila, los bailarines muestran su presente decadente, un par de viejas discuten y un montón de chicas bailan casi desnudas hasta el minué, seguramente hubiéramos preferido quedarnos sentados en el área, apoyados en el poste, masticando un pastito… Ni hablar de decirles que el conductor del programa es fanático de San Lorenzo y es periodista y relator de futbol. ¡HASTA LA PRÓXIMA! Néstor Bueri / Psicólogo Social

