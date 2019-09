La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 22/sep/2019 Breves: Fútbol







BOCA, MÁS LÍDER En el partido más importante de la séptima fecha del campeonato de la Superliga, Boca Juniors le ganó 2-0 como visitante a San Lorenzo de Almagro y se confirmó como único líder del certamen. Sin brillar, el Xeneize se impuso por los goles de Lisandro López y Jan Hurtado y llegó a los 17 puntos. Por su parte, el Ciclón (que tuvo al campanense Nicolás Blandi en el banco de suplentes) sufrió su segunda derrota consecutiva y se quedó en 13 unidades. Así, por ahora, el único escolta de Boca es Argentinos Juniors (15), que el viernes por la noche venció 3-1 como local a Central Córdoba de Santiago del Estero. Los demás resultados de ayer fueron: Estudiantes de La Plata 1-0 Patronato, Defensa y Justicia 0-1 Huracán (el campanense Joaquín Arzura no fue convocado) y Atlético Tucumán 0-1 Independiente. Antes, el viernes, Unión (SF) 0-0 Rosario Central. SE CIERRA LA FECHA Esta 7ª fecha de la Superliga tendrá hoy cinco encuentros: Newells vs Aldosivi de Mar del Plata (11.00), Godoy Cruz vs Banfield (13.15), Lanús vs Colón (15.30), Racing Club vs Arsenal (17.45) y River Plate vs Vélez Sarsfield (20.00). En tanto, mañana lunes, Talleres de Córdoba recibirá desde las 21.00 al Gimnasia (LP) de Maradona con la posibilidad de convertirse en el único escolta de Boca (el elenco cordobés suma 13 puntos). PRIMERA B METRO La 7ª fecha del Torneo Apertura comenzó ayer con tres partidos: San Telmo 2-1 Sacachispas, Flandria 0-1 Almirante Brown y Los Andes 0-1 Fénix. La acción continuará hoy con otros cuatro cotejos: San Miguel vs Talleres (RE), Colegiales vs Acassuso, Comunicaciones vs Defensores Unidos y Deportivo Armenio vs Tristán Suárez. Mañana lunes, en tanto, jugarán Villa San Carlos vs Argentino de Quilmes, mientras que el martes se cerrará la fecha con J.J. Urquiza vs UAI Urquiza. PRIMERA C Por la 9ª fecha del Torneo Apertura, ayer se dieron dos empates: Midland 0-0 Deportivo Merlo y Cañuelas 1-1 Deportivo Español. Antes, el viernes: El Porvenir 0-3 Real Pilar y L.N. Alem 0-2 Excursionistas. Con estos resultados, Cañuelas y Real Pilar comparten ahora la cima con 17 puntos, aunque hoy podrían ser superados por Laferrere (15), que visita a Berazategui. Hoy también juegan Lamadrid vs San Martín (B). La fecha se cerrará mañana con tres cotejos: Dock Sud vs Luján, Argentino de Merlo vs Victoriano Arenas y Sportivo Italiano vs Ituzaingó. FÚTBOL FEMENINO En la continuidad de la fecha inaugural del primer campeonato de Primera A de la era profesional, Racing Club goleó ayer 5-1 como visitante a Platense. Antes, el viernes habían jugado: Villa San Carlos 1-5 Rosario Central y Gimnasia (LP) 2-0 Huracán. La programación continúa hoy con: Estudiantes de La Plata vs Defensores de Belgrano y S.A.T vs El Porvenir. El martes, en tanto, se jugará el súper clásico entre Boca Juniors y River Plate y también el duelo Lanús vs San Lorenzo. Mientras que el miércoles se cerrará esta primera fecha con UAI Urquiza vs Independiente. DERROTA DEL BARSA Por la quinta fecha de la Liga de España, Barcelona cayó ayer 2-0 en su visita al sorprendente Granada, que lidera la tabla con 10 puntos junto a Sevilla y Atlético Madrid. En el conjunto catalán, Lionel Messi ingresó en el segundo tiempo, pero no pudo torcer el rumbo del juego.



