Luego de dos buenos partidos, el equipo de Martín Vila viaja a Berazategui por la séptima fecha de la segunda rueda de la Zona 2 de la Primera B del Torneo Metropolitano.

Este domingo se jugará la séptima fecha de la segunda rueda de la Zona 2 de la Primera B del Torneo Metropolitano masculino de Hóckey sobre Césped que organiza la Asociación de Hockey de Buenos Aires (A.H.B.A.). Y en ese marco, la Primera Caballeros del Campana Boat Club enfrentará como visitante a Ducilo "B" en Berazategui.

Los dirigidos por Martín Vila llegan a este encuentro con los ánimos en alza luego de dos partidos de buen rendimiento: el empate en un tanto ante la Escuela de Fútbol Infantil de Lobos en Campana (el pasado domingo 25 de agosto), que significó el segundo punto del equipo en la temporada; y la derrota 2 a 0 del fin de semana pasado ante el siempre duro S.A.G. de Lomás de Zamora, luego de un partido sumamente nivelado en sus acciones.

Ducilo, actualmente en la 7ª posición con un record de cinco victorias, dos empates y ocho derrotas en 15 partidos jugados, viene en cambio de quedar libre la fecha pasada y golpeado por una extensa racha de cinco partidos sin victorias.

El antecedente entre ambos marca que, en la primera rueda, Ducilo venció apenas 1 a 0 al CBC en Campana, por lo que la del domingo puede ser una inmejorable posibilidad para el Celeste de volver a sumar.

La jornada se completará con los siguientes partidos: Luján Rugby Club vs. S.I.T.A.S., Club San Fernando ´´B´´ vs. MDQ 06, E.F.I. Lobos vs. Santa Bárbara ´´B´´ y S.A.G.L.Z. vs. Buenos Aires Christian School.