Rincón Tuerca

DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA

CAMPANA, BS. AS., ARGENTINA lunes, 23/sep/2019 - 13:21

FORMULA UNO: La categoría más importante del mundo está desarrollando este fin de semana otra carrera del campeonato con el Gran Premio de Singapur. Televisa Fox Sport. CANSADO: Días atrás lo invitaron a correr con sus amigos en karting a Angelito Genovesse al kartódromo de Zárate pero el ex campeón del TC Regional acusó estar cansado por tanto trabajo ante el no crecimiento de sus allegados pensando que tuvo miedo a que llegara ultimo en la carrera. BINGO: Para el próximo 6 de octubre Damian Toledo está organizando un bingo familiar en el salón de los Jubilados para recaudar y solventar los presupuestos para permanecer en la alta competencia donde se confirmó que el joven cantor será Marcelo Gomez. CANTAR: El ex piloto del Regional Julio Moyano sigue muy entusiasmado con llegar a cantar tras haber aprendido a tocar la guitarra y esta por estas horas buscando profesor que le provoque la posibilidad de ser un representante zarateño en el ámbito artístico. TURISMO CARRETERA: La máxima llega al autódromo de Paraná en la provincia de Entre Rios por otra carrera del campeonato este fin de semana. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa ACTC Media TV. DUPLA: En la dinastía Fernandez decidieron que tanto Gastón como Guillermo formaron una dupla donde corren en karting o en autos con techos y eso lo van manejando basado en los tiempos que poseen y en los presupuestos. Cosa de gallegos vio?! TRABAJAR: Continuando con Guillermo Fernandez el auto para la clase donde ahora viene participando en la categoría que fiscaliza FEDENOR esta en el taller de Diego Fangio donde se trabaja para la carrera del próximo fin de semana. PERMITIR: La presencia de Gastón Fernandez en el karting es para recordar un tiempo donde arrancó en el automovilismo y para esto corre en la categoría Kart Plus cuando el tiempo se lo permite con la lógica colaboración de papá Guillermo. TURISMO PISTA: Nueva presentación de la categoría en el autódromo de Rio Cuarto en la provincia de Córdoba por otra carrera del campeonato con sus tres clases y un parque itinerante de autos. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa "Carburando". PARTIR: En el mes de octubre deben partir desde Bs As. los vehículos con destinos al próximo Dakar lo que tiene a todo el equipo Mx Debesa trabajando a pleno en el cuatriciclo de Pablo Copetti en nuestra ciudad. REUNIR: La cena que organizó Hugo Mauro reunió a varios pilotos del automovilismo donde se los puede ver a Augusto Villaverde, Pablo Sabastano, Sebastián Abella, Nicolás Brugognone y los históricos como Ariel Barletta que disfrutaron de dicha velada juntos a Martín y Mariano Raina que acompañaron al amigo. PODIO: Santino Panetta viene de correr en karting donde una vez mas en su clase llego tercero sumando otro podio en el kartódromo de Zárate en la categoría Iame. PUESTO: Viene de correr en la competencia realizada por la empresa Tenaris en nuestra ciudad donde el piloto local German Henze desarrolló los 10 km lo que lo encontró en el puesto 5999 al pasar donde finalizada esta propuesta deportiva. De no creer!! CONFIRMAR: Los dirigentes que tienen a su cargo los destinos de la categoría enduro ya confirmaron para el próximo domingo la carrera a desarrollarse en la ciudad de Guernica. AMIGO: En reciente nota televisiva Gonzo Conti dejó entrever que en una carrera con pilotos invitados le encantaría que su amigo Adriano Zarantonello ocupara una butaca algo que el Tano debe definir siempre y cuando encuentre el autódromo. COPA RF: Esta especialidad del karting encara este fin de semana otra carrera de su campeonato en el kartódromo de Ciudad Evita con todas sus clases donde desde las 10 hs arrancan con su espéctáculo. COLORES: El auto para los chasis del regional en manos del piloto local Gastón Fernandez se lo bautizó con el nombre del "Gaucho" y le cambiaron los colores con la sana intención de parecer los que tenía el trueno naranja ante su pasión por la marca del moño. Mirá vos!! SUMAR: Viene de realizar otra competencia por el Campeonato Argentino de Motocross en la provincia de Tucumán donde el talentoso piloto local Marcos Garrido que quedó sexto en la primera manga cuarto en la segunda y terminó quinto en la general volviendo a sumar puntos para el campeonato en la Clase 85 CC. CAMBIAR: Luego de conversarlo con el equipo y los avales de su padre Juan con el consentimiento de Carlos Debesa se tomó la determinación de cambiar de moto para Marcos Garrido ante las ventajas que daba con una moto desactualizada por el modelo para hacer la segunda parte del certámen con algo mas competitivo. TC PISTA: Llegan al autódromo de Paraná este fin de semana por otra carrera del campeonato en la búsqueda de la Copa de Plata. Televisa desde las 11 hs la TV Publica a través del programa ACTC Media TV. SUEÑO: El ex piloto de picadas Gustavo Cassalone concretó un sueño casi increible cuando le dijeron que sería una de las tres parejas para casarse en el museo Manuel Iglesias que se concretó días atrás. PENSAR: Equivocadamente algunos amigos pensaron que a la salida del museo Don Cassalone se iria con su Fiat 1500 pero eso no aconteció como aquellos rivales de pista querian volver a observar. ENOJADA: La señora del piloto y madre del pibe que viene corriendo en karting se mostró enojada expresándose en las redes de una manera poco agradable para con los dirigentes de un kartódromo que pone en descubierto algunas situaciones en la Alta Competencia. Que no cunda el pánico! TC 2000: La categoría está desarrollando este fin de semana otra carrera del campeonato en el autódromo de Rio Cuarto en la provincia de Córdoba con su limitado parque de autos. Televisa Canal 13 desde las 10.30 hs a través del programa Carburando. LOGRAR: Finalmente Matías Milla logró el objetivo trazado cuando decidió seguir en karting para viajar al mundial de esta especialidad próximamente donde ahora bajara unos kilos para estar acorde de lo que propone el mundial. TRIUNFO: Continuando con Matias Milla viene de correr en el autódromo El Zona de San Juan con el Renault del equipo oficial que a la hora de clasificar se ubicó quinto para en la final alzarse con el triunfo logrando de esta manera su primera victoria en esta categoría. DESPEDIDA: La que provocara este fin de semana en el TC el Guri Martinez que en su tierra dejara la actividad corriendo esta competencia con su Ford para la alegría de quienes lo siguieron a lo largo de Campana. BAJAS: El ex piloto Mariano Giozzi sigue abocado al mundo del campo y días atrás hubo algunas bajas en la chacra ante la perdida de aquellas afamadas gallinas chinas que no está claro si no se adaptaron a nuestras tierras o no hicieron caso a su dueño por no entender el idioma cuando les hablaba. ENAMORADO: En este tema del campo hubo declaraciones de Guillermo Ortelli que es un enamorado de los caballos y piensan disfrutarlo en su chacra. La diferencia en materia deportiva es que en carrera Ortelli está adelante y Giozzi está atrás pero ambos gustan del campo. CUMPLEAÑOS: El pasado 12 de setiembre cumplió un añito mas de vida el armador de motores de karting Mauro Santucho y algunos pilotos del equipo se sorprendieron que no fueran invitados a festejar con el robusto sin entender que no era obligación de concurrir si ellos no lo querían. La invitación estaba abierta. FIAT AMIGOS: En el autódromo de La Plata la categoría encara este fin de semana otra competencia del presente campeonato. Desde las quince horas largan su final utilizando el circuito mas corto. TRABAJANDO: Si bien no fue el mejor fin de semana para el zarateño Leandro Cracco en la Clase Dos de Alma con su Fiat Uno ya está trabajando de cara a la próxima competencia con Mariano Novoa en el chasis y la motorización de Fabian Carranza. DEBUT: Toda la familia lo venía esperando y llegó el día para el debut del menor de los Donamari hizo de Maximiliano que se sumó al mundo del karting con la logística de toda la dinastía que no es un dato menor. PUÑOS: La pelea se desarrolló en su momento en el autódromo de La Plata detrás de la confitería donde el piloto con su chasista se tomaron a golpe de puños pensando que era por el rendimiento del auto o por no pago en forma y en término pero la realidad marcó que fue por una señorita lo que lo tenía muy mal a Don Francisco. Que cunda el pánico! FORMULA 07: Con sus dos clases se presenta en el autódromo porteño con su habitual parque de autos donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. BONO: El piloto local Gastón Fernandez que viene participando en los chasis del Regional lanzó un bono contribución con importantes premios para poder paliar la presente temporada deportiva. Para quienes deseen tener su bono comunicarse con el piloto en cuestión. EVALUAR: El ex campeón de la Clase Dos de Alma viene corriendo en el TC Pista Mouras y ahora el pelado ya está evaluando para el próximo año sumarse al TC Mouras bajo la misma estructura. MATE: Todas las mañanas el ex piloto Pablo Villaverde toma mate con el ex dirigente de fútbol Pablo Letanú donde ambos entre otras cosas recuerdan su paso por el mundo deportivo y hablan de sus correspondientes andanzas. LLEGAR: El Turismo Cuatro Mil Argentino viene de correr en el autódromo platense por otra fecha del campeonato donde el zarateño Juan Carlos Bava clasificó noveno para terminar en la única serie sexto y en la final llegó quinto con el Ford que le entregan el equipo de Caggiano con la motorización de Matías Guillen. DECISION: La carrera del TC Mouras que se iba a desarrollar en Concepción del Uruguay el venidero fin de semana del 26 de octubre se decidió probar un cambio por el tema de las elecciones nacionales al autódromo de La Plata y se realizará todo el evento para todas las categorías el día sábado. Una determinación coherente pensando en todos los equipos que son parte de esta propuesta.

