Vasectomía sin bisturí







La vasectomía es la ligadura de los conductos deferentes a nivel de las bolsas escrotales, con el fin de evitar el paso de los espermatozoides. La vasectomía es la ligadura de los conductos deferentes a nivel de las bolsas escrotales, con el fin de evitar el paso de los espermatozoides. Habitualmente los espermatozoides fabricados en el testículo se almacenan en el epidídimo y en el momento de la eyaculación viajan por el conducto deferente hasta la uretra para ser expulsados junto con las secreciones de otras glándulas (próstata, vesículas seminales) que forman el denominado plasma seminal. Los espermatozoides representan menos del 5% del volumen eyaculado, con lo cual si no hay espermatozoides el mismo no se modifica. En Argentina se legalizó la denominada anticoncepción quirúrgica (vasectomía en el hombre) en el año 2006, teniendo derecho a realizársela cualquier hombre mayor de edad. Este procedimiento es muy común en países asiáticos donde se desarrolló una técnica denominada sin bisturí, con el objeto de hacerla más accesible y aceptable por los hombres. Hemos sido pioneros en Argentina trayendo esta técnica desarrollada muchos años antes por el Dr. Li en China y difundida en los EEUU por el Dr. Marc Goldstein. La misma se realiza en forma ambulatoria pudiendo utilizarse anestesia local o general. Se utilizan unas pinzas especiales que sin el uso de bisturí permite a través de la piel tomar el conducto deferente a nivel de las bolsas escrotales y ligarlos para evitar el paso de espermatozoides. El procedimiento dura 20 minutos, efectuando una recuperación de 1hora para irse a su casa y realizar actividad normal en 48 hs. Es importante saber que luego de la vasectomía durante un tiempo pueden quedar espermatozoides en los conductos y por lo tanto ser eyaculados. Por eso se pide a los 2 meses un estudio de semen de control y hasta ese momento es necesario utilizar algún método anticonceptivo. Es importante entender que la vasectomía no modifica la sensación de eyacular (orgasmo), ni la erección, ni el volumen eyaculatorio. Fuente: www.hospitalitaliano.org.ar



Vasectomía sin bisturí

