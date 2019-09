Salvaje ataque a la Escuela Primaria Nº2

Vándalos entraron el fin de semana al tradicional establecimiento del barrio Banco Provincia y ocasionaron severos destrozos. No se robaron nada. Ayer las clases estuvieron suspendidas. La Escuela Primaria Nº2 "Manuel Belgrano" del barrio Banco Provincia sufrió gravísimos destrozos tras ser víctima durante el fin de semana de vándalos aun sin identificar. El hecho sucedió el sábado o domingo -todavía se investiga- y tuvo como escenario las aulas, pasillos y lugares comunes del establecimiento educativo ubicado en la intersección de la avenida Balbín y la calle Padre Rosa. Tanto desde el Consejo Escolar de Campana como autoridades de la Jefatura de Inspección Distrital le confirmaron a La Auténtica Defensa la noticia y señalaron que las clases estaban suspendidas, aunque hoy martes las actividades retomarían su curso normal. Consejo Escolar, la entidad que se encarga del mantenimiento edilicio de las escuelas de Campana, puso manos a la obra rápidamente para asegurarse el retorno a las aulas, recargando los matafuegos que fueron vaciados por los delincuentes y reparando los daños que pudiesen representar un riesgo para la seguridad tanto de alumnos como del personal docente y directivo. De acuerdo a los testimonios recabados por este medio, los vándalos "rompieron y quemaron diversos elementos" del interior de la escuela, además de descargar los matafuegos. Sin embargo -y esto es lo más llamativo- no se habrían robado nada perteneciente a la institución. Además, según trascendió, también habrían intentado ingresar al kiosco del establecimiento, pero por fortuna no lo consiguieron. Los delincuentes habrían accedido a la Escuela 2 a través de una ventana que da al patio que existe sobre calle French. No está clara ni la hora ni el día en que sucedió la intrusión. Ayer, la comunidad educativa de la escuela estaba siendo movilizada para reclutar manos con la misión de levantar a la escuela, que sufrió uno de los peores episodios en su dilatada trayectoria educando a decenas de generaciones de campanenses.



Los delincuentes produjeron incendios y vaciaron los extintores.





El kiosko también fue violentado.





La ventana por donde habrían ingresado los vándalos.



Salvaje ataque a la Escuela Primaria Nº2

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: