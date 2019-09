Cobraron la mayoría de los obreros despedidos, pero la UOCRA mantiene el alerta

P U B L I C



Es porque hay conceptos que siguen adeudados y un remanente de 60 obreros que aun no percibieron ninguna suma. El gremio define hoy si despliega medidas de fuerza. Este lunes la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) Seccional Campana informó que la mayoría de los trabajadores desvinculados de las empresas AG-Tecna y Masa las últimas semanas han logrado cobrar sus liquidaciones, aunque denunció que todavía existen conceptos no abonados y un remanente aproximado de 60 obreros sin percibir los haberes correspondientes al cese de la relación laboral. "Estamos con un conflicto que no termina, simplemente hemos tenido un avance que hizo que compañeros ya no estén acá, pero la verdad es que el expediente sigue y nosotros vamos a resolver cuándo hacemos una asamblea en la planta para decidir cómo seguimos", expresó Oscar Villarreal, secretario general de UOCRA Campana, ayer durante un cuarto intermedio en la audiencia que el gremio mantuvo con representantes de AG-Tecna y también de Pan American Energy, dueña de la refinería donde se llevan adelante importantes obras de ampliación. A las puertas de la delegación del Ministerio de Trabajo Bonaerense, Villarreal señaló que "se ha solucionado un porcentaje" de los vínculos laborales en conflicto, lo que representa algo más de 400 obreros, aunque aclaró que en todos esos casos "falta cobrar el retroactivo" paritario. Y advirtió que aun resta por regularizarse la situación de 60 obreros despedidos días pasados que todavía no han visto en sus cuentas bancarias nada de la liquidación final. En ese sentido, el referente gremial señaló que su entidad "no quiere faltar la palabra que ha contraído con los aquí presentes y con los compañeros que están dentro de la obra" y que a lo largo del día iban a elegir "el momento para hacer una asamblea de base y, de no haber solución, hoy o mañana a primera hora poder estar tomando decisiones". Por la noche, La Auténtica Defensa consultó a Villarreal si el gremio desplegaría medidas de fuerza, a lo que contestó que la posibilidad se discutirá este martes. Frente a las decenas de obreros de la construcción que ayer lo acompañaron en la audiencia, Villarreal manifestó que "cuando termina la relación laboral, está pasando sistemáticamente esta situación con todos" los trabajadores afectados a la obra de ampliación de Pan American Energy. "Pareciera que el fusible fuéramos nosotros", lamentó el sindicalista. Y remarcó que el objetivo de cualquier medida de acción directa que pueda tomar la UOCRA es "no solo para solucionar la situación de los compañeros que ya están afuera, sino prevenirla con los compañeros que están adentro". De los 2.000 empleados que llegaron a tener AG-Tecna y Masa dentro de la refinería, hoy apenas una reducida fracción continúa desempeñándose dentro de la planta, en su mayoría personal calificado afectado a tareas de electricidad o desmontaje de estructuras. La paulatina pero constante sangría de puestos de trabajo también se está padeciendo en contratistas como Soime, Contreras y Rinaldi. Pese a reconocer que la desvinculación masiva de afiliados de UOCRA era inevitable a medida que la ampliación de la refinería fuese concluyendo, Villarreal manifestó que "el hilo no se corta en lo más débil" y exigió que el obrero se vaya con lo que le corresponde. "Cuando llega el momento, el trabajador tiene que hacerse de lo suyo: no hay argumento que valga para que el compañero no cobre en tiempo y forma", subrayó.

Cobraron la mayoría de los obreros despedidos, pero la UOCRA mantiene el alerta

