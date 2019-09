La Auténtica Defensa. Edición del martes, 24/sep/2019 Primera D:

ATLAS TAMBIÉN SIGUE PERFECTO En la continuidad de la tercera fecha del Torneo Apertura de la Primera D, Atlas venció ayer 1-0 como visitante a Claypole y logró su tercera victoria del campeonato. De esta manera, se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones junto a Liniers, el otro equipo que arrancó con tres triunfos en tres presentaciones (el sábado le había ganado 4-1 a Atlético Lugano). El que también intentará seguir en esa senda exitosa es Sportivo Barracas (6 puntos), que esta tarde recibirá a Argentino de Rosario desde las 15.30 horas en el partido que cerrará la tercera jornada de la categoría. Los demás resultados de la fecha fueron: Juventud Unida 1-0 Deportivo Paraguayo, Muñiz 0-1 Central Ballester, Defensores de Cambaceres 2-2 Yupanqui y Centro Español 1-0 Puerto Nuevo. La próxima jornada, cuarta de este Torneo Apertura, tendrá los siguientes encuentros: Deportivo Paraguayo vs Centro Español, Juventud Unida vs Muñiz, Argentino de Rosario vs Liniers, Atlas vs Sportivo Barracas, Lugano vs Central Ballester, Puerto Nuevo vs Defensores de Cambaceres y Yupanqui vs Claypole.

Cayó 1-0 por un gol que llegó de una pelota parada en el primer tiempo. Luego, en el segundo, el Auriazul hizo méritos como para llegar al empate, pero no pudo concretar sus oportunidades. Tendrá revancha el domingo como local, frente a Defensores de Cambaceres. Como en el debut frente a Deportivo Paraguayo, la segunda salida de Puerto Nuevo terminó en derrota: el domingo al mediodía cayó 1-0 como visitante frente a Centro Español en un partido correspondiente a la tercera fecha del Torneo Apertura de la Primera D que se disputó en cancha de Ituzaingo. En esta oportunidad, el Auriazul no pudo imponer condiciones desde el arranque como sí lo había hecho frente a Juventud Unida en su segunda presentación. Enfrente se encontró con un equipo que se plantó también con mucha intensidad y que se mostró mejor durante el primer tiempo, dentro de un trámite parejo y más trabado de lo imaginado, teniendo en cuenta que se midieron dos equipos que apuestan al buen trato del balón en un terreno de juego en muy buenas condiciones. Igualmente, en esos 45 minutos iniciales, el conjunto dirigido por la dupla Matías Módolo y Sergio Orsini consiguió la ventaja que le terminaría valiendo la victoria. Fue a los 17 minutos, después que Ignacio Díaz Peyorus se luciera, a mano cambiada, para desviar al córner un remate de Olivetti. Pero de ese tiro de esquina llegó el gol en un centro que la defensa campanense no pudo despejar y, así, el balón, tras ensuciarse en un rebote, fue empujado de manera poco ortodoxa por Gonzalo Biedma sobre la línea del área chica. En esa primera etapa, el conjunto dirigido por Carlos Pereyra volvió a salir con un esquema 4-1-4-1, con Palacio como volante de contención; con Colombano y Campana como "internos"; y con Russo y Filiosi como mediocampistas abiertos. En tanto, Nazareno Gómez fue la máxima referencia de ataque ante la ausencia del lesionado Brian Fassone. Sin embargo, a diferencia del duelo ante Juventud Unida, el Auriazul tuvo mayores dificultades para poder profundizar sus acciones y, en ese sentido, Filiosi no pudo ser tan determinante como en la presentación anterior (tuvo mayor atención por parte de la defensa local). En el segundo tiempo, el equipo de nuestra ciudad asumió la responsabilidad de ser el conjunto que debía salir a buscar el empate y dominó mayormente las acciones ante un rival que se fue replegando en su campo y apostó más por el contragolpe. Entonces, con Campana como eje cerca del círculo central, con el "Mudo" Rodríguez trepando por derecha y el empuje de sus atacantes, Puerto Nuevo empezó a inquietar a la última línea local. Y en ese sentido fueron también los cambios de "Jetín" Pereyra, quien hizo debutar a Esteban Huarte (ingresó por Gerez) y Rodrigo Fleitas (el delantero suplantó a Colombano para darle mayor presencia al Portuario entre los centrales del Gallego). Además, también mandó a la cancha a Moreno (por Russo) para buscar mayor verticalidad. Sin embargo, a las mejores jugadas de ataque de Puerto Nuevo le faltaron precisión en el último pase (por momentos, Centro Español achicaba hacia adelante y dejaba espacios a espaldas de su última línea) o el anticipo goleador para desviar algunos centros que pudo meter al área desde posiciones peligrosas. Ya en los minutos finales, el conjunto de nuestra ciudad fue con más corazón que juego y por eso no solo no tuvo claridad, sino que dejó espacios que, igualmente, el Gallego no supo aprovechar (en la más clara que generó el local, Díaz Peyrous resolvió sin dar rebote ante un remate del ingresado Ortiz). Entonces, con el pitazo final del árbitro Marcos Recalde, Centro Español celebró su primera victoria del certamen, mientras que el Portuario se quedó con el sabor amargo de haber sufrido su segunda derrota de la temporada y la segunda en condición de visitante. El domingo tendrá revancha: recibirá a Defensores de Cambaceres por la cuarta fecha de este Torneo Apertura, con la intención de demostrar que, en el Carlos Vallejos, la historia es diferente. SÍNTESIS DEL PARTIDO CENTRO ESPAÑOL (1): Javier Balbuena; Facundo Ponce, Walter Aguayo, Leonardo Espinoza, Rafael Neris Martínez; Iván Princic, Emanuel Castañeda; Alan Gramajo, Gonzalo Biedma, Mauro Olivetti; Leandro Fleita. DT: Matías Módolo y Sergio Orsini. SUPLENTES: Maximiliano Lescano, Agustín Lizondo, Sebastián Roldán, Fernando Duré, Leandro Chaparro, Alan Ortiz y Jorge Omar Piccione. PUERTO NUEVO (0): Ignacio Díaz Peyrous; Nicolás Rodríguez, Lautaro Cuenos, Lautaro Velasco, Nahuel Gerez; Santiago Palacio; Emanuel Russo, Nicolás Colombano, Agustín Campana, Mariano Filiosi; y Nazareno Gómez. DT: Carlos Pereyra. SUPLENTES: Esteban Montesano, Raúl Colombano, Esteban Huarte, Enzo Moreno, Rodrigo Fleitas, Eliseo Aguirre y Brian Inveraldi. GOL: PT 19m Gonzalo Biedma (CE). CAMBIOS: ST 16m Huarte x Gerez (PN), 23m Fleitas x Colombano (PN), 25m Duré x Olivetti (CE), 27m Moreno x Russo (PN), 38m Ortiz x Fleita (CE) y 45m Chaparro x Gramajo (CE). AMONESTADOS: Balbuena y Princic (CE); Gerez, Palacio y Campana (PN). CANCHA: Ituzaingó (local Centro Españo). ÁRBITRO: Marcos Recalde.



LA FORMACIÓN QUE PUERTO NUEVO PRESENTÓ EL DOMINGO EN CANCHA DE ITUZAINGÓ (FOTO: PRENSA CENTRO ESPAÑOL).





LAUTARO VELASCO DISPUTA EL BALÓN ANTE UN DELANTERO GALLEGO (FOTO: ENTRENADOS X DIOS)

#PuertoNuevo Cayó 1-0 en su visita a Centro Español por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Primera D. Así, ahora suma un triunfo (3-1 como local ante Juv. Unida) y dos derrotas (Dep. Paraguayo y Centro Español, ambas como visitante) en tres presentaciones. pic.twitter.com/LAwCTTx6ER — Pablo Scoccia (@chuecosco) September 24, 2019

