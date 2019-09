Recuperan moto robada

P U B L I C



Fue ayer a la madrugada, en Villanueva. Eran 3 menores, y uno logró escapar. Cuando salió a trabajar alrededor de las 5 de la mañana de ayer, se dio cuenta que su moto ya no estaba. Media hora antes, un llamado anónimo dio aviso de tres sospechosos empujando una moto. Alertados de la situación, los oficiales Rodríguez y Olguín, a bordo de un móvil del Comando Patrulla Campana, se encontraban en la zona 5 y detectan a 3 individuos quienes empujaban a pie el vehículo sobre Av. Rivadavia, en las inmediaciones del puente peatonal. Cuando los intercepta la patrulla, dejan la moto tirada y se dan a la fuga, mientras se sumaba otro móvil de apoyo. Dos de ellos fueron aprehendidos, y el tercero logró escapar. Son menores, y aparentemente, también habían robado esa misma madrugada a vecinos del dueño de la moto.

La moto tenía una cadena bloqueando la rueda trasera. La policía los aprehendió y se la devolvieron a su dueño en el mismo día.

#Dato moto YBR recuperada en Villanueva. La sacaron de Granaderos y Pueyrredón, con rueda encadenada. Al ver el patrullero en Las Heras y Granaderos la dejan tirada y huyen, aprehendidos 15 y 17 años, otro fugó. CPzona 7 Of Obregón Juan, Of Rodríguez Valeria y Of Olguín Ludmila pic.twitter.com/ekZnIwJnFq — Daniel Trila (@dantrila) September 22, 2019

