El Dr. Rubén Romano, Acompañado por su esposa Denise, el candidato a intendente del Frente de TODOS, Rubén Romano, recorrió diferentes actividades culturales y recreativas desarrolladas durante el fin de semana en distintos barrios de la ciudad con motivo de la celebración de la llegada de la primavera. "Que los únicos privilegiados sean los niños, seguramente, es un principio que compartimos todos" afirmó. "Esto significa que, a partir del 10 de diciembre, vamos a impulsar políticas públicas que les permitan desarrollarse y crecer libremente en una ciudad que los cuide y les brinde oportunidades" sostuvo Romano y agregó "quiero que todos los chicos tengan derecho a realizar un deporte o actividad cultural que les guste y que les permita formarse en valores, con la responsabilidad y el esfuerzo que implica la práctica de las distintas disciplinas". Siguiendo esta línea el principal candidato de la oposición aseguró "estoy convencido que la inclusión tiene que empezar porque no falte el plato de comida en ninguna mesa; porque no quede ninguna silla de escuela vacía, pero además que con más oportunidades de desarrollo deportivo y cultural los chicos van a estar más y mejor contenidos". "Con Denise compartimos la vocación de cuidar a las personas -comentó Romano- ese es uno de los pilares más importantes en nuestra vida y es una gran compañera en este desafío de gobernar Campana para todos". Para finalizar Rubén Romano dijo "además de la vocación compartimos los valores; los dos creemos que podemos vivir en una sociedad más justa e igualitaria y decidimos poner manos a la obra en este sueño".

