Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. DESBORDE "Es difícil mantener la ciudad limpia, si los vecinos no colaboran. Pero más difícil es cuando el servicio de limpieza, tampoco. No es la primera vez que veo el tacho de la parada de Mitre y Sta. María de Oro desbordado, y durante varios días. Sería bueno que el próximo contrato con Agrotécnica Fueguina incluya sanciones económicas para corregir estas situaciones que son frecuentes", Tomás. ¡QUE "CACHO" DE POZO! "Avenida Ameghino entre Pueyrredón y Las Heras tremendos pozos, posibles causales de futuros accidentes", muestra Roberto. MATORRALES DE LOS COSTA "Otra vez como todos los meses rogando porque poden y desmalecen en la casa de los Costa. Una vergüenza campanense. Además de semejante pozo en el pavimento justo enfrente. La propiedad parece un basural. Los vecinos ya no sabemos qué hacer", escribe Magali.

#QuejaVecinal pluvial tapado. Reja del entubado de Colectora Sur y Rivadavia tapada con botellas y plantas impidiendo el paso del agua del zanjón. La basura que sacaron antes sigue al costado. pic.twitter.com/QwTlmY7nKZ — Daniel Trila (@dantrila) September 21, 2019

24 de Septiembre de 2019:

Quejas Vecinales

