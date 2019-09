Los fondos abonados no provocaron una disparada de la divisa norteamericana, como se temía. Se pagó el vencimiento del Bono de Política Monetaria (BOPOMO 2020). El Gobierno pagó ayer deuda por casi 28.000 millones de pesos por el vencimiento de dos bonos, confirmó la Oficina nacional de Crédito Público que depende del Ministerio de Hacienda, pero los fondos no provocaron una disparada del dólar como se especulaba en el mercado. Se pagó el vencimiento del Bono de Política Monetaria (BOPOMO 2020), un título que ajusta por la tasa de la Leliq con la que el Banco Central fija para su política monetaria y tenía un vencimiento por aproximadamente 24.960 millones de pesos. El otro título que se pagó es el Bonar 2020 en pesos (AD20) que ajusta por tasa Badlar, que es el interés que pagan los bancos por depósitos a 30 días de más de un millón de pesos, y paga el cupón trimestral de renta (60% más 300 puntos básicos) por unos $2.672 millones. Pese a la fuerte liberación de pesos, los fondos no fueron al dólar como se temía, y la jornada cambiaria tuvo una relativa tranquilidad, con un alza de la moneda de 24 centavos y un cierre de $ 59,32 para la venta.



Pagan deuda por casi $ 28.000 M, pero dólar se mantuvo estable

