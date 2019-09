Finalmente, hubo acuerdo entre el Gobierno, empresarios y la CGT tras una reunión celebrada en el Ministerio de la Producción. El Gobierno, los empresarios y la CGT alcanzaron un principio de acuerdo para efectivizar el pago de una recomposición salarial obligatoria de $5.000 para los trabajadores del sector privado, informó hoy el Ministerio de Trabajo. La suma será de carácter no remunerativo y a cuenta de las próximas revisiones paritarias, en fecha aún a determinar, señalaron a Télam fuentes oficiales y gremiales. Según las fuentes sindicales y empresarias, la cifra de $5.000 para el sector privado será "no remunerativo", es decir, no se aplicarán las cargas sociales para su efectivización, y aún resta determinar la fecha del pago de la mejora. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) solicitó que dicho pago se ejecute en al menos cinco cuotas, informó la entidad empresaria tras el encuentro.

El convenio se logró tras una reunión en el Ministerio de Producción entre Dante Sica, Carolina Stanley, Ignacio Werner, directivos de cámaras empresariales y de la central obrera.



Empleados privados recibirán bono de $5.000

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: